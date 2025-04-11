Смена тренера. Иванишевич возглавит команду восьмой ракетки мира

Хорватский специалист Горан Иванишевич и восьмая ракетка мира Стефанос Циципас договорились о будущем сотрудничестве, сообщает греческое издание Gazzetta, ссылаясь на собственные источники.

По информации Gazzetta, Горан Иванишевич приступит к работе с 26-летним греческим теннисистом сразу после окончания турнира Ролан Гаррос. Это станет большим шагом в карьере Циципаса, ведь Иванишевич – тренер с огромным опытом. Хорват работал с Марином Чиличем, Томашем Бердыхом, Милошем Раоничем и лишь недавно прекратил совместную работу с Новаком Джоковичем.

Сейчас Циципас находится в Монте-Карло, где успешно стартовал на Мастерсе и намерен защитить титул победителя грунтового турнира. Однако с ним там отсутствует Димитрис Хадзиниколау – тренер, который заменил отца теннисиста Апостолоса Циципаса после его ухода из команды. Это обстоятельство вызвало волну слухов о прекращении сотрудничества между Циципасом и Хадзиниколау.

По последней информации, бывший победитель Уимблдона приступит к тренерской деятельности в команде Циципаса сразу с началом травяного сезона.

Стоит отметить, что стороны уже выходили на связь ранее, но тогда Иванишевич был связан контрактом с Еленой Рыбакиной, однако это сотрудничество оказалось недолгим.