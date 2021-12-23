Есть варианты. Десна может сохранить ведущих игроков

Черниговская «Десна», вопреки информации о том, что в скором времени клуб потеряет финансирование, определяется с планами подготовки на весеннюю часть чемпионата.

После отпуска команда проведет зимние сборы в Турции. Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули «Десну» полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.

Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с «Десной» о том, что, если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде.

Также нельзя исключать, что продолжат карьеру в «Десне» защитник Сергей Болбат и хавбек Леван Арвеладзе.

Что касается полузащитник Владислава Калитвинцева, то у него с «Десной» действующий контракт, поэтому клуб делает все возможное, чтобы сохранить футболиста в команде, хотя есть клубы, которые хотят, чтобы Владислав получил в «Десне» статус свободного агента и ушел бесплатно.

После 18-ти сыгранных туров «Десна» занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-27.