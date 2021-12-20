«Севилья» - «Барселона»

«Севилья» и «Барселона» завершат свой календарный 2021 год очной встречей на «Рамон Санчес Писхуан». Команды сыграют перенесенный матч четвертого тура чемпионата.

«Севилья»

Первая половина нынешнего сезона для «Севильи» получилась неоднозначной. В Лиге чемпионов команда не сумела выйти из, пожалуй, самой легкой группы турнира, и снова отправилась в свою любимую, но менее статусную и денежную Лигу Европы.

Зато выступления команды Хулена Лопетеги в Ла Лиге превосходят все ожидания. Пока «Атлетико» и «Барселона» буксуют, именно «Севилья» утвердилась в статусе главного преследователя «Реала» в турнирной таблице. И победа в матче с «Барселоной» может позволить команде приблизиться к лидеру на расстояние всего 3 очков – можно даже помечтать о чемпионстве.

Тем более, что прямо сейчас «Севилья» в отличной форме. После поражения от «Реала» в конце ноября подопечные Лопетеги одержали три подряд победы в Ла Лиге, при чем над очень непростыми соперниками: «Вильярреалом», «Атлетиком» из Бильбао и «Атлетико» Мадрид. Команда явно на хорошем ходу, вопрос лишь в том, хватит ли бензина на матч с «Барселоной», учитывая такой сложный календарь в последнее время.

В этом есть большие сомнения, о чем говорит и кадровая ситуация в команде. Травмированы Сусо, Маркус Акунья, Оливер Торрес, Эрик Ламела и Хесус Навас, под вопросом также участие в матче Юссефа Эн-Несири.

«Барселона»

«Барселона» в свою очередь проводит один из своих худших сезонов в 21-м веке. Каталонцы проиграли «Бенфике» борьбу за второе место в Лиге чемпионов и теперь впервые в своей истории сыграют в Лиге Европы.

А в чемпионате команда выступает так, что рискует вообще остаться без еврокубков на следующий сезон. По крайней мере, сейчас каталонцы идут за пределами зоны еврокубков, хотя победа в матче с «Севильей» может позволить им сразу догнать четвертую команду чемпионата, скромный «Райо Вальекано».

Но одержать эту победу будет непросто. Назначение на пост главного тренера Хави пока что желанного эффекта каталонцам не принесло. «Барселона» продолжает регулярно терять очки: в декабре случились и домашнее поражение 0:1 от «Бетиса», и выездная ничья 2:2 со скромной «Осасуной».

Как и у «Севильи», кадровых проблем у «Барселоны» достаточно. Травмированы защитники Серхи Роберто и Сержиньо Дест, юный лидер полузащиты Педри, а также форварды Мартин Брэйтуэйт, Ансу Фати и Мемфис Депай.

История встреч

Предстоящий матч между «Севильей» и «Барселоной» станет уже 155-м между этими командами в Ла Лиге. Преимущество, конечно же, на стороне каталонцев – 84 победы против 36. Еще 34 матча завершились вничью. Разница голов – 315-192, также в пользу «Барселоны».

Прогноз на противостояние

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение «Севилье». Мы считаем, что хозяевам по силам как минимум не проиграть. Наша ставка – 1Х, коэффициент 1,38.

21 декабря, вторник