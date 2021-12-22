Барселона в большинстве не сумела обыграть одного из лидеров Ла Лиги

В матче чемпионата Испании «Барселона» сумела добиться ничьей с «Севильей» - 1:1.
Каталонцы большую часть второго тайма играли в большинстве, однако дожать соперника не сумели. «Севилья» набирает 38 очков и на 5 пунктов отстает от «Реала».
«Барселона» с 28 пунктами идет на 7-й позиции.
Чемпионат Испании. 4-й тур
Севилья - Барселона 1:1
Голы: Гомес, 32 - Араужо, 45
Севилья: Боноу, Конде, Фернандо, Карлос, Рекик, Жордан, Делейни (Аугустинссон, 86), Ракитич (Гудель, 70), Окампос (Фатторе, 90), Гомес (Санчес, 85), Мир (Эн-Несири, 70)
Барселона: тер Штеген, Араужо, Пике, Гарсия (Ленгле, 73), Альба, Бускетс, Ф.де Йонг (Л.де Йонг, 85), Гави, Дембеле, Эзза, Ферран (Нико, 73)
Удален: Конде, 64
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.