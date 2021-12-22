4-й тур
Севилья
1 : 1
Барселона
21.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона в большинстве не сумела обыграть одного из лидеров Ла Лиги

«Севилья» набрала 1 пункт

  • 22.12.2021 00:27
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Барселона в большинстве не сумела обыграть одного из лидеров Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании «Барселона» сумела добиться ничьей с «Севильей» - 1:1.

Каталонцы большую часть второго тайма играли в большинстве, однако дожать соперника не сумели. «Севилья» набирает 38 очков и на 5 пунктов отстает от «Реала».

«Барселона» с 28 пунктами идет на 7-й позиции.

Чемпионат Испании. 4-й тур

Севилья - Барселона 1:1
Голы: Гомес, 32 - Араужо, 45

Севилья: Боноу, Конде, Фернандо, Карлос, Рекик, Жордан, Делейни (Аугустинссон, 86), Ракитич (Гудель, 70), Окампос (Фатторе, 90), Гомес (Санчес, 85), Мир (Эн-Несири, 70)

Барселона: тер Штеген, Араужо, Пике, Гарсия (Ленгле, 73), Альба, Бускетс, Ф.де Йонг (Л.де Йонг, 85), Гави, Дембеле, Эзза, Ферран (Нико, 73)

Удален: Конде, 64

Источник — Sport.ua

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