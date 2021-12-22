В перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Севильей» со счетом 1:1.
События матча
|64'
|Жюль Кунде (Севилья) получает красную карточку.
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Рональд Араухо (Барселона).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гомес (Севилья).
Источник — MEGOGO
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