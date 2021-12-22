ХАВИ: «Это Барселона, которую хотят видеть люди»

Наставник каталонцев – о ничьей с «Севильей»

  • 22.12.2021 08:55
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ХАВИ: «Это Барселона, которую хотят видеть люди»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Севильей» (1:1) в перенесенном матче 4-го тура испанской Примеры.

«Этот результат оставил горько-сладкое послевкусие. Думаю, мы сыграли хорошо, но нам еще есть, куда расти. Мы заработали одно очко, но нам нужно набраться терпения. Мы должны настаивать на этой модели игры, так как находимся на правильном пути. Обидно, у нас сегодня были моменты.

Мне будет трудно уснуть. Думаю, мы должны были победить. «Севилья» очень опытна и очень хороша в тактическом плане, но я уезжаю отсюда с чувством неудовлетворения. Со скамейки запасных все смотрелось очень хорошо. Думаю, что это «Барселона», которую хотят видеть люди. Результаты говорят сами за себя, но мы наслаждались некоторыми моментами игры», - сказал Хави.

Источник — Marca

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