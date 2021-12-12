18-й тур
Колос К
2 : 1
Минай
12.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Колосу удался камбэк в матче с Минаем: команда забила два гола в конце игры

Закарпатская команда продлила серию до 17 игр без побед

  • 12.12.2021 21:14
  • 2389 просмотров
  • 6 комментариев
Колосу удался камбэк в матче с Минаем: команда забила два гола в конце игры
© УПЛ

Противостояние между «Колосом» и «Минаем» стало последним боем Украинской Премьер-лиги в 2021-м году: далее наш чемпионат уходит на зимнюю паузу. Обе команды в нынешнем сезоне не радуют своих поклонников результатами. Впрочем, ковалевцы после неудачной серии оформили четырехматчевую беспроигрышную серию. Это обстоятельство руководство «Колоса» отметило, утвердив главным тренером Ярослава Вишняка. «Минай» же после победы еще в конце июля более не сумел завершить ни один поединок в свою пользу.

Едва ли не главной изюминкой матча стал возможный выход Евгения Селезнева в игре против своей бывшей команды, с которой он попрощался не очень душевно. Впрочем, в стартовый состав без семи голов рекордсмен украинского чемпионата не попал, оказавшись на скамейке запасных.

Начало поединка прошло в равной борьбе: команды старались отвечать атакой на атаку. Опасных моментов не было, но вскоре минайцы неожиданно провели результативную атаку. Месхи ворвался в свободную зону на правом полуфланге и сделал поперечную передачу на Вишневского, который в касание точно пробил под перекладину. Таким образом игрок «Миная» забил третий свой гол в текущем чемпионате, став лучшим бомбардиром закарпатского клуба.

Развитие событий заставило хозяев поля активизироваться, но обострить ситуацию у ворот соперников долго не получалось. Минайцы уверенно оборонялись, не забывая выбегать в контратаки. Одна из них завершилась скоростным проходом Мякушко, который не сумел с острого угла пробить голкипера. Неприятным моментом для гостей стало повреждение Игоря Гончара, который не смог продолжить поединок (своего партнера вынуждено заменил Векляк).

Ковалевцы пытались еще до перерыва сравнять результат, но с большим трудом проходили массированные защитные редуты минайцев. Лучший момент в первом тайме не реализовал Лысенко, который головой замкнул навес Золотова, но пробил бесхитростно для голкипера.

Хозяева поля активно начали вторую половину встречи и увеличили давление на штрафную соперников, но каких-то неразрешимых задач перед обороной закарпатского клуба подопечные Вишняка не ставили. Для усиления атакующей игры своей команды тренерский штаб «Колоса» выпустил на поле Нуриева, а затем и Ренана. У «Миная» в игру вступил Селезнев, имя которого в последнее время употребляется в связи с совсем не футбольными ситуациями.

Минайцы сумели отодвинуть игру от своей штрафной и даже едва не удвоили свое преимущество. Это Мякушко сольный проход завершил ударом рядом со штангой. Мог забивать и Кулиев, после удара которого Волынец выручил свою команду. А в концовке игры произошла неожиданная развязка. Сначала мяч попал в руку Кнышу в штрафной «Миная», и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти бильярдным ударом реализовал Милько. В следующей своей атаке ковалевцы заработали штрафной на левом фланге. Нуриев сделал навес во вратарскую, и Черноморец головой переправил мяч в ворота.

В оставшиеся минуты закарпатцы большими силами пытались вырвать ничью, но хозяева удержали победный результат. Вот таким эмоциональным получился последний матч УПЛ в завершающемся году. В стартовом туре после зимней паузы «Колос» во Львове встретится с «Рухом», а «Минай» в домашнем поединке будет противостоять «Заре».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Колос» – «Минай» – 2:1.

 Милько (88, с пенальти), Черноморец (89) - Вишневский (11).

 Ильин (66) - Горин (16), Месхи (19), Кулиев (66), Коваленко (82), Кныш (87).

«Колос»: Волынец, Золотов, Петров, Черноморец, Ром, Богданов (Костышин, 77), Милько, Ильин, Диего Кариока, Лысенко (Нуриев, 55), Ситчинава (Ренан, 64).

«Минай»: Пеньков, Гончар (Векляк, 25), Горин, Матич, Кныш, Петрусенко, Месхи, Кулиев (Кобак, 83), Мякушко, Коваленко (Байдал, 83), Вишневский (Селезнёв, 62).

Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр:  Роман Блавацкий (Львов).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Александр Чорноморец (Колос К).
88' ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
11' ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    DIM-C
    DIM-C, 12.12.2021 22:09
    +2
    Думал что у игрока Миная под футболкой будет надпись "Сенькив - чорт!"
    Ссылка
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 12.12.2021 21:59
    +2
    і доречі всіх вітаю з кінцем футбольного року в Україні гарний рік правда чого не скажеш про єврокубки....але все прийде, все буде Україна
    Ссылка
    Ростик Карпа
    Ростик Карпа, 12.12.2021 21:53
    +2
    карочі минай, там чорне бмв з київськими номерами підїхало, такшо виходьте по черзі, зараз братва розбиратись буде
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 12.12.2021 22:13
    +1
    Такие левые пенали на последних минутах стоят очень дорого.... Арбитр сможет закончить ремонт в квартире, и на новую плазму еще останется, подруга будет довольна новогодним подарком.... Неужели таможню прихватили, что минтаевци стали такими безобидными?
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 12.12.2021 21:39
    +1
    Колос вспомнил свою коронку.
    HH - пеналь, 89 - 2:1
    Дожиматели
    Ссылка
    pavelko01
    pavelko01, 12.12.2021 22:11
    0
    DIM-C, 12.12.2021 22:09
    Думал что у игрока Миная под футболкой будет надпись "Сенькив - чорт!"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности