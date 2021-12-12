Колосу удался камбэк в матче с Минаем: команда забила два гола в конце игры

Противостояние между «Колосом» и «Минаем» стало последним боем Украинской Премьер-лиги в 2021-м году: далее наш чемпионат уходит на зимнюю паузу. Обе команды в нынешнем сезоне не радуют своих поклонников результатами. Впрочем, ковалевцы после неудачной серии оформили четырехматчевую беспроигрышную серию. Это обстоятельство руководство «Колоса» отметило, утвердив главным тренером Ярослава Вишняка. «Минай» же после победы еще в конце июля более не сумел завершить ни один поединок в свою пользу.

Едва ли не главной изюминкой матча стал возможный выход Евгения Селезнева в игре против своей бывшей команды, с которой он попрощался не очень душевно. Впрочем, в стартовый состав без семи голов рекордсмен украинского чемпионата не попал, оказавшись на скамейке запасных.

Начало поединка прошло в равной борьбе: команды старались отвечать атакой на атаку. Опасных моментов не было, но вскоре минайцы неожиданно провели результативную атаку. Месхи ворвался в свободную зону на правом полуфланге и сделал поперечную передачу на Вишневского, который в касание точно пробил под перекладину. Таким образом игрок «Миная» забил третий свой гол в текущем чемпионате, став лучшим бомбардиром закарпатского клуба.

Развитие событий заставило хозяев поля активизироваться, но обострить ситуацию у ворот соперников долго не получалось. Минайцы уверенно оборонялись, не забывая выбегать в контратаки. Одна из них завершилась скоростным проходом Мякушко, который не сумел с острого угла пробить голкипера. Неприятным моментом для гостей стало повреждение Игоря Гончара, который не смог продолжить поединок (своего партнера вынуждено заменил Векляк).

Ковалевцы пытались еще до перерыва сравнять результат, но с большим трудом проходили массированные защитные редуты минайцев. Лучший момент в первом тайме не реализовал Лысенко, который головой замкнул навес Золотова, но пробил бесхитростно для голкипера.

Хозяева поля активно начали вторую половину встречи и увеличили давление на штрафную соперников, но каких-то неразрешимых задач перед обороной закарпатского клуба подопечные Вишняка не ставили. Для усиления атакующей игры своей команды тренерский штаб «Колоса» выпустил на поле Нуриева, а затем и Ренана. У «Миная» в игру вступил Селезнев, имя которого в последнее время употребляется в связи с совсем не футбольными ситуациями.

Минайцы сумели отодвинуть игру от своей штрафной и даже едва не удвоили свое преимущество. Это Мякушко сольный проход завершил ударом рядом со штангой. Мог забивать и Кулиев, после удара которого Волынец выручил свою команду. А в концовке игры произошла неожиданная развязка. Сначала мяч попал в руку Кнышу в штрафной «Миная», и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти бильярдным ударом реализовал Милько. В следующей своей атаке ковалевцы заработали штрафной на левом фланге. Нуриев сделал навес во вратарскую, и Черноморец головой переправил мяч в ворота.

В оставшиеся минуты закарпатцы большими силами пытались вырвать ничью, но хозяева удержали победный результат. Вот таким эмоциональным получился последний матч УПЛ в завершающемся году. В стартовом туре после зимней паузы «Колос» во Львове встретится с «Рухом», а «Минай» в домашнем поединке будет противостоять «Заре».

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Колос» – «Минай» – 2:1.

Милько (88, с пенальти), Черноморец (89) - Вишневский (11).

Ильин (66) - Горин (16), Месхи (19), Кулиев (66), Коваленко (82), Кныш (87).

«Колос»: Волынец, Золотов, Петров, Черноморец, Ром, Богданов (Костышин, 77), Милько, Ильин, Диего Кариока, Лысенко (Нуриев, 55), Ситчинава (Ренан, 64).



«Минай»: Пеньков, Гончар (Векляк, 25), Горин, Матич, Кныш, Петрусенко, Месхи, Кулиев (Кобак, 83), Мякушко, Коваленко (Байдал, 83), Вишневский (Селезнёв, 62).



Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА