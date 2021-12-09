18-й тур
Колос К
0 : 0
Минай
12.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Евгений Селезнев попытается одним голом и бывшему клубу отомстить, и к рекорду приблизиться

  • 09.12.2021 12:00
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Колос – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Минай. Евгений Селезнев

В воскресенье, 12 декабря, в Ковалевке состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Колос» примет «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Колос»

 

Эта встреча привлекает к себе внимание, поскольку она будет ознаменоваться как противостояние бывшей команды Евгения Селезнева с нынешней. За клуб из Ковалевки скандальный форвард выступал в прошлом сезоне, однако зимой из-за конфликта с бывшим главным тренером «Колоса» Русланом Костышиным его карьера в этом клубе закончилась. Так что можно не сомневаться, что Селезнев будет максимально мотивирован проявить себя лучшим образом.

Что касается «Колоса», то с недавних пор её главным тренером является Ярослав Вишняк. Он помог футболистам прервать серию поражений, которая насчитывала четыре поединка кряду, и пока его подопечные показывают впечатляющий результат. В четырех последних матчах чемпионата ковалевцы одержали три победы и еще раз сыграли вничью, благодаря чему поднялись на 9 место в турнирной таблице.

«Минай»

 

Закарпатцы, стартовавшие в этом сезоне с победы над «Александрией» (1:0), не могут выиграть в 16 поединках подряд. Начинали чемпионат они под руководством Василия Кобина, однако после неутешительных результатов его на должности главного тренера сменил Игорь Леонов. С новым наставником результаты «Миная» не особо улучшились, в данный момент клуб занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

Один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины Евгений Селезнев, ввиду своего солидного возраста, а ему 36 лет, уже не впечатляет результативностью. В этом сезоне на его счету всего лишь 1 гол и 1 ассист в 15 сыгранных поединках. До рекорда ему осталось забить еще 7 мячей, поэтому Евгений на все матча выходит полным мотивации.

История встреч

 

«Колос» и «Минай» провели между собой три официальных матча, и во всех была зафиксирована ничья с разным счетом – 2:2, 0:0 и 1:1.

Ориентировочные составы

«Колос»: Волынец – Золотов, Петров, Ром, Черноморец, Богданов, Милько, Ильин, Нуриев, Диего Сантос, Сичинава.

«Минай»: Кучер – Гончар, Семенко, Горин, Багайоко, Кныш, Кулиев, Петрусенко, Месхи, Ахмедзаде, Селезнев.

12 декабря, воскресенье

«Колос» – «Минай»
Ковалевка. Стадион «Колос». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
КОЛОС — МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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