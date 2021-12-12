12 декабря в 19:30 состоялся матч 18-го тура УПЛ, в котором играли «Колос» и «Минай».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Минай. Крутой камбек хозяев поля. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Вишневский, 11 мин.
ГОЛ! 1:1. Милько, 88 мин (пен).
ГОЛ! 2:1. Черноморец, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Чорноморец (Колос К).
|88'
|ГОЛ ! С пенальти забил Вадим Милько (Колос К).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Минай).
Источник — Sport.ua
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