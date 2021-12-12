Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Колос» – «Минай» – 0:1.

Вишневский (11).

Горин (16), Месхи (19).

«Колос»: Волынец, Золотов, Петров, Черноморец, Ром, Богданов, Милько, Ильин, Диего Кариока, Лысенко, Ситчинава.

Запасные: Новак, Нгамба, Костышин, Нуриев, Фесюн, Ренан, Задоя, Криоворучко, Данилюк.

«Минай»: Пеньков, Гончар, Горин, Матич, Кныш, Петрусенко, Месхи, Кулиев, Мякушко, Коваленко, Вишневский.

Запасные: Кемкин, Векляк, Багайоко, Селезнёв, Байдал, Бодня, Кобак.

Стадион: «Колос» (Коваливка).

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

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23 мин. Угловой Миная справа - слишком сильно.

22 мин. Гончару оказывают помощь - что-то с правой ногой. Похоже, нужна замена.

21 мин. Ухххх! Мякушко слева ворвался в штрафную и бил с линии вратарской в ближний угол - вратарь ногой отбил мяч!

19 мин. Месхи на фланге наступил на ногу Богданову и получил желтую карточку.

18 мин. Милько опасно прострелил справа - кипер отбил мяч ногой на угловой! Корнер хозяев справа, и Милько с линии вратарской не попал как следует по мячу - будет удар от ворот.

16 мин. Горин на фланге хватал убегающего Лысенко за футболку - и получил предупреждение. Богданов навесил со штрафного слева, Ситчинава бил головой, но в него врезался Ром, и удар получился неточным.

13 мин. Мякушко забежал в офсайд.

11 мин. ГООООООООЛ! Вот это да! Месхи справа ворвался в штрафную и отдал пас в район одиннадцатиметровой отметки. Набежавший Вишневский с лёта вколотил мяч под ближнюю штангу!

10 мин. Подача гостей со штрафного справа - мяч выбит.

9 мин. Гости заработал право на штрафной на правом фланге.

6 мин. Вырисовывается преимущество Колоса, хозяева больше владеют мячом.

3 мин. Лысенко со штрафного пробил в стенку. Сам же добивал отскочивший мяч - намного выше ворот.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в черном, гости - в голубых футболках и белых трусах



Примерные схемы команд:



В воскресенье, 12 декабря, состоится встреча 18 тура чемпионата Украины, в которой «Колос» примет ужгородский «Минай». Матч пройдет в Коваливке на поле стадиона «Колос», начало в 19:30.

Коваливская команда может завершить первую часть сезона в верхней части турнирной таблицы. Если «Колос» победит», то поднимется на 8 место. Гораздо больше победа нужна «Минаю». С десятью очками команда находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. К тому же ужгородцы не побеждали с первого тура, и не прочь прервать серию из 16 матчей без побед.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Минай».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА