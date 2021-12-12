Украинец Приходько уступил россиянину в финале турнира в Турции

Украинский теннисист Олег Приходько (№708 ATP) уступил в финале челленджера в турецкой Анталье.
В решающем матче 24-летний украинец в трех сетах уступил 320-й ракетка мира, россиянину Евгению Тюрневу.
Анталья. Финал
Олег Приходько (Украина) – Евгений Тюрнев (Россия) – 6:3, 4:6, 4:6
Ранее Приходько установил уникальное достижение на челленджере в Анталье.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.