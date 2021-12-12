Украинец Приходько уступил россиянину в финале турнира в Турции

Украинский спортсмен не смог завоевать трофей

  • 12.12.2021 12:18
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  • 1 комментарий
Украинец Приходько уступил россиянину в финале турнира в Турции
© ФТУ. Олег Приходько

Украинский теннисист Олег Приходько (№708 ATP) уступил в финале челленджера в турецкой Анталье.

В решающем матче 24-летний украинец в трех сетах уступил 320-й ракетка мира, россиянину Евгению Тюрневу.

Анталья. Финал
Олег Приходько (Украина) – Евгений Тюрнев (Россия) – 6:3, 4:6, 4:6

Ранее Приходько установил уникальное достижение на челленджере в Анталье.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Александр Ад
    Александр Ад, 12.12.2021 12:34
    +2
    ітак добре.Будучі лакі-лузером добрався до фіналу!І в фіналі майже на рівних боровся за перемогу.Но гру звичайно треба покращувати во всіх компонентах.Бажаю не сумувати.проаналізувати помілкі та достичь ще більших висот!
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