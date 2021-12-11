Приходько установил уникальное достижение на челленджере в Анталье

Украинский теннисист Олег Приходько, занимающий 708-е место в рейтинге ATP, стал самым низкорейтинговым игроком из Украины, который вышел в финал турнира ATP Challenger Tour.



Помимо этого, Приходько – первый украинец, который сыграет в финале «челленджера», впервые выступая в основной сетке турнира на данном уровне. Олег проиграл в финале квалификации, однако попал в основу, получив статус «лаки-лузера».



В воскресенье Олег Приходько встретится в финале MTA Open с Евгением Тюрневым из России.



В текущем сезоне украинцы выиграли лишь один титул на челленджерах, это сделал Илья Марченко в Биелле еще в феврале.