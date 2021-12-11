Приходько в статусе лаки-лузера пробился в финал челленджера в Турции

Украинский теннисист Олег Приходько (№708 ATP) выиграл очередной матч на турнире в Анталье.
В полуфинале украинец, который выступает в основной сетке в качестве лаки-лузера, обыграл итальянца Джованни Фонио (№441 ATP).
Анталья. Полуфинал
Олег Приходько (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 1:6, 6:1, 6:3
Ранее Приходько выбил первого номера посева.
Соперником Олега в финале станет Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины (№308 ATP) или Евгений Тюрнев из России (№320 ATP).
Для Приходько это будет первый матч за титул на таком высоком уровне.
Источник — Sport.ua
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