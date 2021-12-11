Приходько в статусе лаки-лузера пробился в финал челленджера в Турции

Украинский теннисист Олег Приходько (№708 ATP) выиграл очередной матч на турнире в Анталье.



В полуфинале украинец, который выступает в основной сетке в качестве лаки-лузера, обыграл итальянца Джованни Фонио (№441 ATP).



Анталья. Полуфинал

Олег Приходько (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 1:6, 6:1, 6:3

Ранее Приходько выбил первого номера посева.



Соперником Олега в финале станет Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины (№308 ATP) или Евгений Тюрнев из России (№320 ATP).



Для Приходько это будет первый матч за титул на таком высоком уровне.