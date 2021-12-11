Приходько в статусе лаки-лузера пробился в финал челленджера в Турции

Олег поборется за титул

  • 11.12.2021 13:56
  • 351 просмотр
  • 4 комментария
Приходько в статусе лаки-лузера пробился в финал челленджера в Турции
© ФТУ. Олег Приходько

Украинский теннисист Олег Приходько (№708 ATP) выиграл очередной матч на турнире в Анталье.
 
В полуфинале украинец, который выступает в основной сетке в качестве лаки-лузера, обыграл итальянца Джованни Фонио (№441 ATP).
 
Анталья. Полуфинал
Олег Приходько (Украина) – Джованни Фонио (Италия) – 1:6, 6:1, 6:3

Ранее Приходько выбил первого номера посева.
 
Соперником Олега в финале станет Нерман Фатич из Боснии и Герцеговины (№308 ATP) или Евгений Тюрнев из России (№320 ATP).
 
Для Приходько это будет первый матч за титул на таком высоком уровне.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 11.12.2021 14:11
    +2
    Вот вам и Приходько дебютное выступление в основной сетке Челленджера, ещё в статусе лаки-лузера просто браво
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 11.12.2021 14:40
    +1
    Александр Ад, 11.12.2021 14:19
    во це сенсація!Якій молодець!
    До речі Крутих виграв парний титул там же в Анталії
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 11.12.2021 14:19
    +1
    Spectra, 11.12.2021 14:11
    Вот вам и Приходько дебютное выступление в основной сетке Челленджера, ещё в статусе лаки-лузера просто браво
    Тільки скоріш за все у фіналі гратиме проти Тюрнева з мордору, ото заруба буде
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 11.12.2021 14:19
    +1
    во це сенсація!Якій молодець!
    Ссылка
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