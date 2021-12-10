Украинец Приходько вышел в полуфинал турнира в Анталье

Украинец удачно играет на кортах в Турции

  • 10.12.2021 11:39
  • 141 просмотр
  • 1 комментарий
Украинец Приходько вышел в полуфинал турнира в Анталье
© ФТУ. Олег Приходько

24-летний украинский теннисист Олег Приходько выиграл очередной матч на турнире в Анталье. В четвертьфинале спортсмен обыграл турка Кема Ликела (№144 АТР) и вышел в полуфинал.
 
Анталья. Четвертьфинал
Кем Ликел (Турция) – Олег Приходько (Украина) – 3:6, 6:3, 2:6

В матча за выход в финал Приходько сразится с 441-й ракеткой мира, итальянцем Джованни Фонио.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 10.12.2021 12:34
    0
    моменти, коли бере гордість за Україну
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