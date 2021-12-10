Украинец Приходько вышел в полуфинал турнира в Анталье

24-летний украинский теннисист Олег Приходько выиграл очередной матч на турнире в Анталье. В четвертьфинале спортсмен обыграл турка Кема Ликела (№144 АТР) и вышел в полуфинал.



Анталья. Четвертьфинал

Кем Ликел (Турция) – Олег Приходько (Украина) – 3:6, 6:3, 2:6

В матча за выход в финал Приходько сразится с 441-й ракеткой мира, итальянцем Джованни Фонио.