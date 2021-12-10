Украинец Приходько вышел в полуфинал турнира в Анталье

24-летний украинский теннисист Олег Приходько выиграл очередной матч на турнире в Анталье. В четвертьфинале спортсмен обыграл турка Кема Ликела (№144 АТР) и вышел в полуфинал.
Анталья. Четвертьфинал
Кем Ликел (Турция) – Олег Приходько (Украина) – 3:6, 6:3, 2:6
В матча за выход в финал Приходько сразится с 441-й ракеткой мира, итальянцем Джованни Фонио.
Источник — Sport.ua
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