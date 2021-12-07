В среду, 8 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч шестого тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Зенит» и лондонский «Челси». Стартовый свисток нидерландского рефери Сердара Гэзюбююка прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Зенит



Судьба подопечных Сергея Семака определилась еще по итогам поединка прошлого тура против шведского «Мальме» на выезде, когда украинский центральный защитник Ярослав Ракицкий в прямом смысле затащил свою команду в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА с помощью результативного удара с пенальти на второй компенсированной минуте (1:1). Поскольку явные фавориты квартета успели оторваться от своих преследователей, то у «Зенита» попросту не оставалось места для маневра, но и продолжение еврокубкового сезона хотя бы в таком виде является для действующего чемпиона Российской Федерации достаточно большим успехом на фоне неудачных выступлений прошлых лет.

Подняться выше «сине-бело-голубые» уже точно не смогут, опуститься ниже – тоже. Стало быть, играть придется перед своими болельщиками лишь за клубный престиж. Скорее всего, с такими же мотивами «Зенит» отправлялся и на матч первого тура в Лондоне, однако в итоге показал качественное сопротивление, пропустив всего один гол (0:1).

В плане конкуренции на внутренней арене, для команды Семака мало что поменялось в последнее время – ее попросту нет, а заметный прогресс московского «Динамо» отчетливо видно лишь на фоне глупых потерь очков со стороны чемпионов страны, как это случилось, например, на минувших выходных в матче против «Ростова» (2:2). Поэтому, качественно подготовиться к еврокубковому матчу с помощью игр в чемпионате, как и раньше, «Зенит» не был способен.

Челси



У представителя английской Премьер-лиги, в отличии от российских соперников, что очень символично, на самом деле, хотя бы есть какой-никакой выбор в вопросе собственной судьбы. «Пенсионеры» это право завоевали в очень эффектном стиле, когда в прошлом туре не оставили ни единого шанса туринскому «Ювентусу» в домашнем поединке (4:0). Попутно, «Челси» отобрал у «Старой Синьоры» лидерскую позицию, однако при этом все равно имеет равный с ней показатель по набранным очкам, но зато существенно превосходит по иным показателям. Разница голов 10:1 – это не шутки, тем более, когда этот самый единственный мяч стал причиной единственного на данный момент поражения.

Очевидно, что АПЛ является куда более сильным первенством, нежели РПЛ, поэтому у «синих», если не каждый уик-энд, то достаточно часто есть возможность проводить поединки, которые ничуть не уступают по уровню напряжения матчам Лиги чемпионов УЕФА. Уровень соперников при этом роли не играет, так как серьезные проблемы может создать тот же «Брентфорд» (1:0), но при этом «Лестер» покажется сравнительно легким оппонентом (3:0). Однако, вполне может быть, что это уровень нынешнего «Челси» настолько высок, что успешно оспорил «Вест Хэм» в дерби несколькими днями ранее (2:3).

Ориентировочные составы



«Зенит»: Кержаков – Дуглас, Ракицкий, Ловрен, Караваев – Вендел, Барриос – Клаудиньо, Кузяев, Малком – Азмун.

«Челси»: Менди – Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен – Алонсо, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Джеймс – Хадсон-Одои, Маунт – Лукаку.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости сумеют увезти с поля соперников необходимый им результат. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Челси» (-1.5) с коэффициентом 2.48 по линии Parimatch.

8 декабря, среда