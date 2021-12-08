Челси упустил победу в матче с Зенитом, Ювентус минимально обыграл Мальме

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе H.
«Челси» в компенсированное время выпустил победу в игре с «Зенитом» (3:3). Дубль у английской команды оформил Тимо Вернер, также отметился Ромелу Лукаку. Украинец Ярослав Ракицкий провел на поле 66 минут, после чего был заменен.
«Ювентус» минимально обыграл «Мальме» (1:0) за счет гола Мойзе Кина.
Английский и итальянский клубы сыграют в 1/8 финала, команда Ракицкого перешла в Лигу Европы
Лига чемпионов
Группа H. 6-й тур
Зенит – Челси – 3:3
Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Ерохин, 90+4 – Вернер, 2, 85, Лукаку, 62.
Ювентус – Мальме – 1:0
Гол: Мойзе Кин, 18.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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