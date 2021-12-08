Зенит
3 : 3
Челси
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси упустил победу в матче с Зенитом, Ювентус минимально обыграл Мальме

Английский и итальянский клуб сыграют в 1/8 финала, Ракицкий перешел в ЛЕ

  • 08.12.2021 21:40
  • 1304 просмотра
  • 11 комментариев
Челси упустил победу в матче с Зенитом, Ювентус минимально обыграл Мальме
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе H.

«Челси» в компенсированное время выпустил победу в игре с «Зенитом» (3:3). Дубль у английской команды оформил Тимо Вернер, также отметился Ромелу Лукаку. Украинец Ярослав Ракицкий провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

«Ювентус» минимально обыграл «Мальме» (1:0) за счет гола Мойзе Кина.

Английский и итальянский клубы сыграют в 1/8 финала, команда Ракицкого перешла в Лигу Европы

Лига чемпионов

Группа H. 6-й тур

Зенит – Челси – 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Ерохин, 90+4 – Вернер, 2, 85, Лукаку, 62.

Ювентус – Мальме – 1:0

Гол: Мойзе Кин, 18.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    R1d3r
    online
    R1d3r, 08.12.2021 21:42
    +6
    Потрясающая игра
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    Krestovskiy
    Krestovskiy, 08.12.2021 21:45
    +5
    Комментарий свернут. Показать
    Зенит очень классно играл! Ещё непонятно, кто на самом деле упустил победу)
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    Frank Pider
    Frank Pider, 08.12.2021 21:47
    +4
    Прогноз спорт.юа 0:3 Почти угадали
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    nika007
    online
    nika007, 08.12.2021 21:48
    +1
    Похожие лиги в РПЛ извечный чемпион это Зенит по класу выше всех остальных как и в УПЛ есть Шахтер и Динамо из года в год борющиеся за чемпионство
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:48
    +1
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:45
    Выпускают птичек на волю, а победу упускают
    Молодцы: оперативно исправили
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    Sfântul
    online
    Sfântul, 08.12.2021 21:45
    +1
    И Лукака не помогла.
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    Krestovskiy
    Krestovskiy, 08.12.2021 21:53
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Челси всего пропустил 4 мяча, 3 из них от Зенита))
    Жесть
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:51
    0
    Frank Pider, 08.12.2021 21:47
    Прогноз спорт.юа 0:3 Почти угадали
    Сделай скидку на то, что это всего-лишь прогноз.
    Как там говорят: "знал-бы прикуп, жил-бы в Америке"
    Ссылка
    -smart--Forever
    -smart--Forever, 08.12.2021 21:45
    0
    Выпускают птичек на волю, а победу упускают
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 08.12.2021 21:45 (изменен)
    0
    Ну что в 1/8 Челси попадёт на Баварию это чем-то будет похоже на финал
    Ссылка
    introvert
    online
    introvert, 08.12.2021 22:00
    -2
    Пересмотрел второй гол Газпрома со стопкадром голевой передачи, забили из очевиднейшего метрового офсайда. Проплаченная ничейка.
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