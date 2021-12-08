8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе H.
«Ювентус» минимально обыграл «Мальме» (1:0) за счет гола Мойзе Кина.
Лига чемпионов
Группа H. 6-й тур
Ювентус – Мальме – 1:0
Гол: Мойзе Кин, 18.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Мойзе Кин, 18 мин.
События матча
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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