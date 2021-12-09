Что с Ракицким? Семак объяснил, почему заменил игрока в матче с Челси

В поединке 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов питерский «Зенит» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3).

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вышел на поле в стартовом составе питерской команды, но был заменен на Кругового на 66-й минуте встречи. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему украинец досрочно покинул поле.

«Ракицкого заменили по состоянию здоровья. Хотели провести замену в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как будет себя чувствовать», — сказал Семак.