Что с Ракицким? Семак объяснил, почему заменил игрока в матче с Челси

В поединке 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов питерский «Зенит» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3).
32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вышел на поле в стартовом составе питерской команды, но был заменен на Кругового на 66-й минуте встречи. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему украинец досрочно покинул поле.
«Ракицкого заменили по состоянию здоровья. Хотели провести замену в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как будет себя чувствовать», — сказал Семак.
Источник — ФК Зенит
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