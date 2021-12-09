Зенит
3 : 3
Челси
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Что с Ракицким? Семак объяснил, почему заменил игрока в матче с Челси

Украинский защитник питерского клуба досрочно покинул поле по состоянию здоровья

  • 09.12.2021 01:18
  • 489 просмотров
  • 4 комментария
Что с Ракицким? Семак объяснил, почему заменил игрока в матче с Челси
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

В поединке 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов питерский «Зенит» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (3:3).

32-летний украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вышел на поле в стартовом составе питерской команды, но был заменен на Кругового на 66-й минуте встречи. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему украинец досрочно покинул поле.

«Ракицкого заменили по состоянию здоровья. Хотели провести замену в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как будет себя чувствовать», — сказал Семак.

Источник — ФК Зенит

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 09.12.2021 02:05
    +3
    elcomendante, 09.12.2021 01:46
    Судя по твоему комментарию, с твоей головой уже это случилось, тут и надеяться не нужно уже
    Я ненавиджу абсолютно усе, що пов’язано з росією. І в мене на це є дуже вагомі причини - війна, анексовані території і вбиті 15 тис украінців. А що може бути гірше за кацапів? колишні українці, зрадники, які перейшли на бік кацапів. Ціі речі абсолютно очевидні будь-якому думаючому, адекватному українцю. Виходить, ти не з таких.
    Ссылка
    andi Mir
    andi Mir, 09.12.2021 02:22
    0
    Что-что, залетел по глупости от дзюбы - вот и подташнивает теперь малость малороса.
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    Vitalik_Medvid, 09.12.2021 01:36 (изменен)
    0
    Сподіваюсь, щось серйозне і надовго.
    Ссылка
    elcomendante
    online
    elcomendante, 09.12.2021 01:46
    -2
    Vitalik_Medvid, 09.12.2021 01:36
    Сподіваюсь, щось серйозне і надовго.
    Судя по твоему комментарию, с твоей головой уже это случилось, тут и надеяться не нужно уже
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности