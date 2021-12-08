8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе H.
«Челси» в компенсированное время выпустил победу в игре с «Зенитом» (3:3). Дубль у английской команды оформил Тимо Вернер, также отметился Ромелу Лукаку. Украинец Ярослав Ракицкий провел на поле 66 минут, после чего был заменен.
Лига чемпионов
Группа H. 6-й тур
Зенит – Челси – 3:3
Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Ерохин, 90+4 – Вернер, 2, 85, Лукаку, 62.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Вернер, 2 мин.
ГОЛ! 1:1. Клаудиньо, 38 мин.
ГОЛ! 2:1. Азмун, 41 мин.
ГОЛ! 2:2. Лукаку, 62 мин.
ГОЛ! 2:3. Вернер, 85 мин.
ГОЛ! 3:3. Ерохин, 90+4 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Магомед Оздоев (Зенит).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Клаудиньо (Зенит).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.