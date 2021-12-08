Зенит
3 : 3
Челси
08.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Зенит – Челси – 3:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 08.12.2021 23:05
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Зенит – Челси – 3:3. Голевая перестрелка. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря состоялись матчи 6-го тура Лиги чемпионов в группе H.

«Челси» в компенсированное время выпустил победу в игре с «Зенитом» (3:3). Дубль у английской команды оформил Тимо Вернер, также отметился Ромелу Лукаку. Украинец Ярослав Ракицкий провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

Лига чемпионов

Группа H. 6-й тур

Зенит – Челси – 3:3

Голы: Клаудиньо, 38, Азмун, 41, Ерохин, 90+4 – Вернер, 2, 85, Лукаку, 62.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Вернер, 2 мин.

ГОЛ! 1:1. Клаудиньо, 38 мин.

ГОЛ! 2:1. Азмун, 41 мин.

ГОЛ! 2:2. Лукаку, 62 мин.

ГОЛ! 2:3. Вернер, 85 мин.

ГОЛ! 3:3. Ерохин, 90+4 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Магомед Оздоев (Зенит).
85' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).
62' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Челси).
41' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
38' ГОЛ ! Мяч забил Клаудиньо (Зенит).
2' ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Челси).

Источник — Sport.ua

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