5 топ-футболистов, которые в этом сезоне вернулись в свои прежние клубы

В современном футболе трансферами уже давно никого не удивишь. Игроки достаточно спокойно меняют один клуб на другой, а через какое-то время уходят в третий. Кто-то чрезмерно фокусируется на частой смене работы, другие же предпочитают максимально долго не уходить с «насиженного места». Но иногда случается так, что футболисты возвращаются туда, где уже выступали – там их хорошо знают, понимают, что могут получить взамен, из-за чего подобного рода сотрудничество как минимум на его начальной стадии всегда кажется потенциально успешным.

Нынешний сезон не стал исключением, и в нем также случилось немало трансферов игроков в свои прежние клубы. Выделим пятерку наиболее резонансных…

Антуан ГРИЗМАНН

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Француз Антуан Гризманн является одним из лучших воспитанников академии «Реал Сосьедада» за последние годы. В первой команде «бело-голубых» форвард, собственно, и начал проявлять свои бомбардирские таланты, после чего в его услугах заинтересовалось пол-Европы. Впрочем, подписать Гризманна в 2014 году посчастливилось мадридскому «Атлетико». Для этого «матрасники» заплатили 54 миллиона евро, однако столь существенная инвестиция оказалась абсолютно оправданной.

За пять лет в «Атлетико» Гризманн сумел выиграть с командой Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании, а также сыграть в финале Лиги чемпионов-2015/16, где «матрасники» лишь в серии пенальти уступили землякам из «Реала». Летом 2019 года серьезную заинтересованность к Гризманну начала проявлять «Барселона», и в итоге это вылилось в трансфер француза на «Камп Ноу» за 120 миллионов евро. Впрочем, стать по-настоящему своим в столице Каталонии Антуану так и не удалось. За два сезона француз провел 102 матча в стане «блаугранас», отличившись 35 забитыми мячами.

Летом нынешнего года «Барселона», испытывающая серьезные финансовые проблемы, с радостью согласилась отпустить Гризманна обратно в «Атлетико», где вновь посчитали целесообразным возобновление сотрудничества с форвардом. Более того, «матрасники» еще и максимально выгодно для себя оформили сделку – изначально речь идет об аренде на год с обязательством выкупа за 40 миллионов евро. Но также в договоре есть опция, которая позволяет «Атлетико» летом 2022 года продлить аренду француза еще на год за 10 миллионов евро, а выкупить его контракт уже в 2023-м за 30 миллионов.

Примечательно, что пока Гризманн на «Ванда Метрополитано» не блещет. В его активе 6 забитых мячей и 2 результативные передачи в 18 матчах – неплохой показатель, но это отнюдь не то, к чему Антуан приучил требовательных фанатов «Атлетико».

Эшли ЯНГ

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Эшли Янгу удалось заявить о себе в родном «Уотфорде» и «Астон Вилле», после чего в его карьере возник первый топ-клуб – «Манчестер Юнайтед». Летом 2011 года манкунианцы заплатили 16 миллионов фунтов, и на восемь с половиной лет получили отличного универсала, способного закрыть целый ряд позиций на любом из флангов.

Всего в составе «Манчестер Юнайтед» Янг провел 261 матч, в которых забил 19 мячей и отдал 43 результативные передачи. Затем манкунианцы решили, что пора несколько омолаживать состав, и Янг оказался ненужным. Впрочем, сразу же идти на понижение англичанину не пришлось – его в качестве свободного агента подобрал «Интер», и в Милане Янг стал чемпионом Италии.

Однако летом нынешнего года от Янга фактически отказались и в «Интере». В итоге 36-летний фулбек вернулся в Англию, получив приглашение от «Астон Виллы», которой ранее уже отдал четыре с половиной года карьеры. Несмотря на солидный возраст, в стане бирмингемцев Янг, имеющий за плечами 39 матчей и 7 голов за сборную Англии, является важным игроком первой команды. Он не всегда выходит в старте, однако принял участие уже в девяти из четырнадцати сыгранных «Астон Виллой» поединках АПЛ нынешнего сезона.

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Ромелу ЛУКАКУ

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О таланте Ромелу Лукаку в Европе заговорили очень рано. К 16 годам оценочная стоимость этого мощного форварда составляла 10 миллионов евро, а для того, чтобы подписать его из «Андерлехта» «Челси» потребовалось заплатить в полтора раза больше. Но первый заход бельгийца на «Стэмфорд Бридж» не оказался удачным. Его несколько раз отправляли в аренды, пока наконец летом 2014 года не продали «Эвертону» за 35 миллионов евро.

В стане «ирисок» Лукаку начал забивать регулярно и помногу. В четырех кряду сезонах АПЛ на счету бельгийца было не менее 10 голов за чемпионат, а в 2017-м Ромелу и вовсе наколотил 25 мячей в 37 матчах, став вторым после Кейна бомбардиром лиги. Подобные подвиги привели к тому, что летом 2017 года Лукаку за 85 миллионов евро перешел в «Манчестер Юнайтед». Однако если Жозе Моуриньо видел мощного бельгийца в составе своей команды, то при Уле-Гуннаре Сульшере что-то у Лукаку пошло не так.

В августе 2019-го «Манчестер Юнайтед» продал Лукаку в «Интер» за 74 миллиона евро, и в Милане бельгиец снова расцвел, чем помог «нерадзурри» взять чемпионство в минувшем сезоне. Что правда, после этого у «Интера» начались финансовые проблемы, а Лукаку обратно позвал к себе «Челси». Лондонцы заплатили 115 миллионов евро, и теперь Ромелу снова пытается доказать «Стэмфорд Бридж», что достоин выступать за тамошнюю команду. Пока получается неплохо (4 гола и 1 ассист в 13 матчах), но все равно не так великолепно, как в «Андерлехте», «Эвертоне» или «Интере»…

Дани АЛВЕС

Расцвет карьеры Дани Алвеса пришелся на один из лучших периодов в истории «Барселоны». С 2008 по 2016 годы каталонцы вместе с бразильцем в составе выиграли три Лиги чемпионов, шесть розыгрышей Ла Лиги, три клубных чемпионата мира и еще ряд трофеев рангом пониже. Тем самым, Алвес полностью отработал инвестированные в его покупку 35,5 миллионов евро, которые «Барселона» перевела на счета «Севильи». Всего в составе каталонцев Дани завоевал 23 титула – фантастический показатель, который объясняет особые чувства бразильца к «блаугранас».

Летом 2016 года Дани Алвес и «Барселона» пришли к мнению, что их дальнейшие пути должны разойтись. Вследствие этого бразилец отбыл в «Ювентус», через год ушел в «Пари Сен-Жермен», а в 2019-м вернулся на родину, подписав контракт с «Сан-Паулу». Первые два года в бразильской Серии А фулбек был важным игроком для «трехцветных», но затем его статус изменился, а в сентябре нынешнего года Алвес и вовсе досрочно расторг контракт с «Сан-Паулу». Спустя какое-то время стало известно, что Дани предложил свои услуги «Барселоне», и новый наставник команды Хави решил не отказываться от ветерана. В итоге Алвес подписал контракт с минимальной зарплатой, и до конца сезона попробует доказать, что в свои 38 лет все еще может быть полезным на таком уровне.

Криштиану РОНАЛДУ

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В 2003 году молодой Криштиану Роналду перебрался из родного «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», где ему и суждено было стать игроком мирового уровня. Алекс Фергюсон был очень рад, что ему удалось заполучить португальца, и тот в каждом сезоне на «Олд Траффорд» показывал прогресс. В 2008-м Роналду впервые в карьере завоевал «Золотой мяч», а уже через год решил сделать следующий шаг в карьере, подписав контракт с «Реалом».

Время в Мадриде стало, пожалуй, золотым в карьере Криштиану. В Испании он окончательно превратился в одного из наиболее ценных игроков в истории футбола, причем не только с финансовой стороны вопроса, но и с точки зрения результативности. Соперничество «Реала», где играл Роналду, и «Барселоны», цвета которой защищал Месси, и вовсе долгие годы являлось одним из наиболее увлекательных в мире футбола. С «Реалом» Роналду выиграл четыре Лиги чемпионов, а всего на его счету пять побед в этом турнире (впервые триумфатором соревнования португалец становился еще в МЮ).

В 2018 году Роналду решил покинуть «Реал», где у него накопилось немало проблемных вопросов с руководством. В итоге португалец перебрался в «Ювентус», и добавил в коллекцию трофеев еще два чемпионства в Италии, но вот Лигу чемпионов со «старой синьорой» так и не взял. Во многом поэтому в Турине решили по возможности продать стареющую звезду, и когда на горизонте появился реальный вариант с «Манчестер Сити», в дело немедленно вступил «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что «красные дьяволы» изначально даже не рассматривали возможность такой сделки, но когда поняли, что земляки могут заполучить их легенду, встрепенулись.

Ныне Роналду один из ключевых футболистов «Манчестер Юнайтед». Во многом от его действий зависит результат команды, а всего португалец забил 12 мячей и отдал 2 ассиста в 17 матчах. Что правда, результаты команды пока категорически не устраивают амбициозного Роналду, и тот, по слухам, крайне недоволен отдачей некоторых своих одноклубников, что в перспективе может привести к мощным конфликтам в раздевалке, в которых вряд ли для МЮ найдутся победители.