Дани Алвес согласился на самую низкую зарплату в Барселоне

На прошлой неделе Дани Алвес вернулся в «Барселону», подписав контракт до конца текущего сезона.

По информации испанских СМИ, 38-летний бразильский защитник согласился на самую низкую зарплату среди игроков «Барселоны». При этом в контракте Алвеса прописаны многочисленные бонусы, которые будут зависеть от результатов команды.

При этом Алвес сам предложил свои услуги «Барселоне». Он хотел помочь команде в трудное для каталонцев время. Ранее Алвес уже выступал за «Барселону» в 2008 – 2016 годах.