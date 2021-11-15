Дани Алвес согласился на самую низкую зарплату в Барселоне

Легендарный бразилец вернулся в каталонский клуб

  • 15.11.2021 22:16
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Дани Алвес согласился на самую низкую зарплату в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

На прошлой неделе Дани Алвес вернулся в «Барселону», подписав контракт до конца текущего сезона.

По информации испанских СМИ, 38-летний бразильский защитник согласился на самую низкую зарплату среди игроков «Барселоны». При этом в контракте Алвеса прописаны многочисленные бонусы, которые будут зависеть от результатов команды.

При этом Алвес сам предложил свои услуги «Барселоне». Он хотел помочь команде в трудное для каталонцев время. Ранее Алвес уже выступал за «Барселону» в 2008 – 2016 годах.

Источник — Sport.es

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