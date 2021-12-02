Когда в родных стенах тесно. 10 испанских голкиперов в Европе

Испанская вратарская школа является одной из лучших не только в Европе: Рикардо Замора, Хосе Анхель Ирибар, Андони Субисаррета, Икер Касильяс – вот неполный перечень легендарных испанских голкиперов. И если раньше лучшие стражи ворот с Пиренеев выступали в основном на родине, то сейчас все больше голкиперов из Испании едут зарабатывать деньги за границу. Больше всего их привлекает дождевая Англия, но география выступлений пиренейцев постепенно расширяется.

Давид Де Хеа, 31 год

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Для воспитанника школы мадридского «Атлетико» нынешний сезон в футболке «красных дьяволов» уже одиннадцатый за пределами родных Пиренеев. Перейдя в команду Алекса Фергюсона в статусе чемпиона старого континента среди молодежных команд и обладателя Лиги Европы и Суперкубка-2010, Давид сразу же застолбил за собой место в основе. В Манчестере голкипер завоевал семь командных трофеев за 11 лет. Кроме различных Кубков, которыми славится Английская ассоциация футбола, стоит выделить чемпионство «МЮ» в АПЛ в сезоне 2012/13 и победу в Лиге Европы в 2017 году. Интересно, что в 2012-м стало известно, что Давид страдает дальнозоркостью и вынужден носить контактные линзы. Возможно, именно эта проблема является причиной того, что испанец очень плохо реагирует на пенальти. Так, парированный на 95-й минуте игры одиннадцатиметровый в матче 5 тура нынешней АПЛ против «Вест Хэма» стал первым отбитым ударом с 23 апреля 2016 года. С тех пор Давид де Хеа пропустил с «точки» 40 ударов подряд!

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Давид Рая, 26 лет

Клуб: «Брентфорд»

Давид Рая покинул родину еще в 17-летнем возрасте, перебравшись в Англию, и не в команду АПЛ, а в скромный «Блэкберн». Испанец прошел академию «риверсайдцев» и в 2014 году подписал первый профессиональный контракт, и сразу отправился в аренду в «Саутпорт». Лишь в сезоне 2017/2018 стал первым голкипером «Блэкберна», за который провел 47 матчей в Первой лиге и помог вернуться в Чемпионшип. В 2019 году испанец покинул родную команду, проведя за нее 108 игр, и перебрался в более финансово привлекательный «Брентфорд». Если в первом своем сезоне за «пчел» Давид остановился в шаге от выхода в АПЛ, уступив в стыковых играх «Фулхэму», то уже в следующем году «Брентфорд» впервые с 1947 года попал в элиту английского футбола. За это, согласно телеконтракту с Премьер-лигой, новичок получил сумасшедшую сумму бонусов – 178 миллионов фунтов.

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Роберт Санчес, 24 года

Клуб: «Брайтон»

Еще один испанский пилигрим, который в раннем возрасте отправился в поисках лучшей вратарской судьбы на Туманный Альбион. Юного голкипера заметили в «Леванте» скауты «Брайтона» и в 15 лет переманили высоченного юношу в свои ряды. Роберт не сразу стал голкипером основного состава, а дважды был отдан в аренду сначала в «Форест Грин Роверс», а затем в «Рочдейл». Лишь в 23 года испанец получил шанс занять пост номер 1 в родном «Брайтоне». Дебют пришелся на сезон 2020/21, когда 1 ноября в матче седьмого тура АПЛ он вышел в основе в игре против «Тоттенхэма». В том сезоне Роберт постепенно вытеснил из основы первого вратаря «Брайтона» Мэтью Райана, проведя 26 матчей в чемпионате. В феврале этого года вратарь подписал с «чайками» новый четырехлетний контракт и получил вызов от Луиса Энрике в сборную Испании на отборочные матчи к ЧМ-2022. 5 сентября в домашней игре против команды Грузии Роберт Санчес дебютировал за «фурию роху», заменив на 74 минуте Унаи Симона.

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Висенте Гуаита, 34 года

Клуб: «Кристал Пэлас»

Висенте Гуаита, в отличие от своих младших земляков из нашего списка, перебрался в Англию в более солидном возрасте. Лишь в 31 год голкипер «Хетафе» покинул солнечные Пиренеи и отправился покорять страну вечного дождя и туманов. Приютил воспитанника «Валенсии» скромный «Кристал Пэлас», тренером которого в сезоне 2018/2019 был Рой Ходжсон. И если поначалу испанец был вторым голкипером в команде после валлийца Уэйна Хеннесси, то уже в середине турнирной дистанции Висенте вытеснил из рамки своего конкурента. В следующем году Рой Ходжсон уже окончательно усадил «на банку» бывшего первого голкипера «орлов». 35 матчей в сезоне в рамках АПЛ провел испанец, и лишь трижды его сменял Уэйн. В этом сезоне «тренером «Кристал Пэлас» стал знаменитый француз Патрик Виейра, который также не видит конкурентов в воротах для Висенте Гуаиты.

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Пепе Рейна, 39 лет

Клуб: «Лацио»

Казалось бы, мегатитулованный 39-летний Пепе Рейна мог спокойно думать о завершении карьеры где-нибудь в родных местах. Все-таки испанец за карьеру стал чемпионом мира-2010 и двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. На клубном уровне уроженец Мадрида и воспитанник «Барселоны» тоже насобирал немалую коллекцию наград. Стоит отметить, что ему удалось выступать за такие гранды европейского футбола, как «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария», «Милан», тот же «Наполи» и т.д.

В 2018 году испанец перебрался из Неаполя в «Милан», но провел за два года своего пребывания на «Сан-Сиро» всего 5 матчей в Серии А и был отправлен в аренду в «Астон Виллу» на замену Тому Хитону. Стоит отметить, что сверхопытный вратарь каши в АПЛ не испортил, помог бирмингемцам остаться в элите английского футбола. Но на этом 38-летний голкипер не остановился и сумел трудоустроиться на два года в не последнюю команду Серии А – римский Лацио. Более того, он лишил места в основе местного любимца, 26-летнего албанца Томаса Стракошу.

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Кепа Аррисабалага, 27 лет

Клуб: «Челси»

Кепа Аррисабалага перешел в лондонский «Челси» из «Атлетика» 8 августа 2018 года за космическую как для вратаря сумму – 80 миллионов евро, что сделало его самым дорогим голкипером в истории футбола. Баск сразу занял основное место в рамке ворот «пенсионеров» (а как иначе?), ведь помимо своей стоимости в команде конкуренции ему не было. К примеру, его напарниками по вратарскому делу были 38-летний Вилли Кабальеро, не очень надежный Роберт Грин и 19-летний поляк Марцин Булка. Возможно, именно этот факт в дальнейшем и послужил причиной его ляпов. В первом сезоне Кепа провел за Челси 36 матчей в рамках АПЛ, а лондонцы выиграли Лигу Европы. В следующем году испанец тоже не ощущал давления со стороны конкурентов, а вот в 2020 году в команду пришел также не слишком дешевый голкипер Эдуар Менди из французского «Ренна». За двоюродного брата Ферлана Менди Роман Абрамович «отвалил» солидные 22 миллиона фунтов. Новый тренер «синих» Томас Тухель решил сделать ставку на сенегальского вратаря, и немецкий специалист не прогадал, получив в рамке надежного и спокойного стража. Кепа вынужден был смириться с ролью запасного, хотя выиграл с «Челси» ЛЧ и Суперкубок УЕФА, где, выйдя на замену, в серии послематчевых пенальти сделал решающие два сейва.

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Хосеп Мартинес, 23 года

Клуб: «Лейпциг»

А тут пиренейскому голкиперу откровенно повезло попасть из Сегунды в команду, играющую в Лиге чемпионов. До 2020 года воспитанника «Барселоны», если и знали, то только в Испании. Еще бы, до 22 лет Хосеп не «засветился» ни в одной команде Ла Лиги хотя бы третьим вратарем, а всю свою карьеру провел в Сегунде за скромный «Лас-Пальмас». Впрочем, главный тренер сборной Испании U-21 Луис де ла Фуэнте обратил внимание на этого игрока и в свое время вызвал в ряды молодежки. Возможно, именно там скауты Лейпцига и заметили испанца, предложив ему четырехлетний контракт. В прошлом сезоне Хосеп Мартинес провел всего одну игру в Бундеслиге, являясь дублером венгра Петера Гулачи.

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Пау Лопес, 26 лет

Клуб: «Марсель»

26-летний воспитанник «Эспаньола» дождался первого шанса стать основным в команде только из-за травмы коллеги. 1 февраля 2015 года в матче Ла Лиги против «Севильи» основной голкипер «Эспаньола» Кико Касилья был удален и место в рамке ворот занял молодой Пау. С тех пор он застолбил за собой пост номер один в рамке «попугаев». После «Эспаньола» Пау Лопес поиграл за «Бетис» и «Рому». Последняя в июле 2019 года выкупила испанца за 23,5 миллиона евро и за два сезона «коуч» римлян Паулу Фонсека доверял пост номер один пиренейцу. В июле этого года новый тренер «Ромы» Жозе Моуриньо приобрел в команду своего земляка из «Вулверхэмптона» Руя Патрисиу, и испанца сразу же отправили в аренду во французский «Марсель», где он создал конкуренцию Стиву Манданда, который не один год является главным голкипером в команде.

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Антонио Адан, 34 года

Клуб: «Спортинг»

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Еще один испанский страж ворот из нашего списка, решивший поехать «на заработки» в более позднем возрасте. Антонио Адан покинул Пиренеи в 33, перейдя в лиссабонский «Спортинг» в статусе свободного агента. Для воспитанника мадридского «Реала» это был второй вояж за пределы Испании. Первый, нужно сказать, был очень кратковременным. В сезоне 2013/2014 он провел 2 игры в Серии А за «Кальяри», но в межсезонье расторг контракт с клубом по обоюдному согласию, вернувшись на родину в «Бетис». В течение пяти сезонов Антонио был главным голкипером «зелено-белых», а летом 2018 пошел на повышение в мадридский «Атлетико», где два года был дублером Яна Облака. За это время сыграл в Ла Лиге всего два раза. Неудивительно, что после «полировки» скамейки габаритный вратарь с радостью откликнулся на предложение начинающего тренера Рубена Аморима перейти в стан «Спортинга». Антонио Адан сразу стал первым номером в команде, и в итоге 35-летний наставник привел «львов» к чемпионству впервые с сезона 2001/2002. Кроме того, лиссабонский гранд завоевал в 2021 году еще и Кубок лиги, и Суперкубок Португалии.

Адриан, 34 года

Клуб: «Ливерпуль»



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Дублера основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона – Адриана - футбольная судьба изрядно «помотала» перед тем, как в 2013 году он попал в Англию. У воспитанника «Бетиса» за плечами всего 32 игры за родной клуб на протяжении 2008-2013 годов и аренды в такие заштатные команды, как «Алькапа» и «Утрера». Впрочем, вратаря не смутило такое течение карьеры и, как упоминалось выше, в 2013 году он поехал играть на Туманный Альбион в «Вест Хэм», где провел шесть сезонов подряд в стане «молотобойцев». За это время провел 125 игр в АПЛ, заработав славу надежного голкипера. В 2019 году футбольная судьба отдала испанцу долг за «Алькапу» и «Утреру», и его подписал легендарный «Ливерпуль». И хоть в команде Юргена Клоппа Адриан уверенно занял место за спиной Алиссона, однако он имел какую-никакую игровую практику, время от времени подменяя бразильца. В 2019 году с «Ливерпулем» Адриан выиграл свои первые футбольные трофеи в карьере, и сразу целых три – чемпионство в Англии, Суперкубок УЕФА и победа на Чемпионате мира среди клубных команд.

Александр ШЕРШЕНЬ