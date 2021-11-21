The Telegraph: Роналду недоволен отношением к работе со стороны игроков МЮ

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера обстановка в стане «красных дьяволов» гнетущая.
Сообщается, что звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен отношением некоторых партнеров по команде к работе и неприятно удивлен тем, как упали клубные стандарты.
По информации источника, форварды Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани стали для многих футболистов МЮ примером.
Отметим, что ближайшее время первой командой МЮ будет руководить Майкл Кэррик.
Источник — The Telegraph
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