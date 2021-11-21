The Telegraph: Роналду недоволен отношением к работе со стороны игроков МЮ

Криштиану считает, что некоторые партнеры по команде могли бы прикладывать больше усилий

  • 21.11.2021 17:44
  • 1749 просмотров
  • 1 комментарий
The Telegraph: Роналду недоволен отношением к работе со стороны игроков МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

После увольнения из «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера обстановка в стане «красных дьяволов» гнетущая.
 
Сообщается, что звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен отношением некоторых партнеров по команде к работе и неприятно удивлен тем, как упали клубные стандарты.
 
По информации источника, форварды Криштиану Роналду и Эдинсон Кавани стали для многих футболистов МЮ примером.
 
Отметим, что ближайшее время первой командой МЮ будет руководить Майкл Кэррик.

Источник — The Telegraph

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OKs100
    OKs100, 21.11.2021 18:55
    +2
    Роналду должен стать играющим тренером, когда не сможет также хорошо играть, лет через 6-7
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