1 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс будет играть против «Днепра-1». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 19:00.

Команда должны были сыграть еще в октябре, но игру тогда перенесли из-за вспышки коронавируса у ЛНЗ.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

ЛНЗ – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция