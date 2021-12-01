1 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс будет играть против «Днепра-1». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 19:00.
Команда должны были сыграть еще в октябре, но игру тогда перенесли из-за вспышки коронавируса у ЛНЗ.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
ЛНЗ – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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