1 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс играл против «Днепра-1» (0:2).
Матч прошел на стадионе «Днепр-Арена». Команда должны были сыграть еще в октябре, но игру тогда перенесли из-за вспышки коронавируса у ЛНЗ.
ЛНЗ – Днепр-1 – 0:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Пихаленок, 18 мин.
ГОЛ! 0:2. Когут, 53 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Игорь Когут (Днепр-1).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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