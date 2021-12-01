1 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс играл против «Днепра-1» (0:2).

Матч прошел на стадионе «Днепр-Арена». Команда должны были сыграть еще в октябре, но игру тогда перенесли из-за вспышки коронавируса у ЛНЗ.

ЛНЗ – Днепр-1 – 0:2. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Пихаленок, 18 мин.

ГОЛ! 0:2. Когут, 53 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.