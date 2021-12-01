ЛНЗ
0 : 2
Днепр-1
01.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 стал последним участником 1/4 финала Кубка Украины

Команда Игора Йовичевича переиграла черкасский ЛНЗ

  • 01.12.2021 20:58
  • 5255 просмотров
  • 19 комментариев
Днепр-1 стал последним участником 1/4 финала Кубка Украины
© СК Днепр-1

Первого декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс проиграл «Днепру-1». 
 
Изначально встреча должна была состояться 28 октября в Черкассах, но из-за коронавирусного заболевания в ЛНЗ поединок был перенесен. На этот раз матч прошел на стадионе «Днепр-Арена».
 
Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала
 
ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1» (Днепр) – 0:2 
Голы: 0:1 – 18 Пихаленок, 0:2 – 53 Когут.

ЛНЗ: Попович, Насонов (Бурлин,63), Тарасенко, Сафонов (кап) (Волков,76), Лопыренок, Норенков, Тищенко, Долинский (Куксенко,63), Евдокимов, Войцеховский (Замуренко,58), Галенко (Снижко,76) ).
 
«Днепр-1»: Юрчук, Лучкевич, Адамюк, Логинов (кап), Батагов (Дубинчак,58), Ди Франко, Пихаленок (Игнатенко,58), Когут (Ярмолюк,64), Билл, Чуже (М.Кравченко,79), Русин.
 
Напомним, что семь матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 состоялись в октябре.
 
Далее прошли «Александрия», «Ворскла» (Полтава), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Львов», «Заря» (Луганск) и «Металлист» (Харьков).

Жеребьевка состоится третьего декабря.
 
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.
 
Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    fedd1979, 01.12.2021 21:09
    +5
    Русин, звичайно, жахливий... Навіть ддя півдубля "Дніпра".
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.12.2021 21:21
    +4
    Alex86 1, 01.12.2021 21:13
    че долбик не играл?
    А зачем? Ему дали отдохнуть перед арендоморцем. Выпустили второй состав
    Ссылка
    ViaBor
    online
    ViaBor, 01.12.2021 21:11
    +1
    Жребий когда?
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 22:02
    0
    Aleks04, 01.12.2021 22:00
    Я думаю, что реальный интерес был этим летом, фигурировала сумма в 6-7 млн + 2 млн бонусом. К сожалению, скорее всего, это был последний шанс продать Супрягу
    так дали б в аренду уже за $ с правом выкупа, все равно гармаш в атаке бегает, да и примеры Яремчука скажем тоже показательны, сидел бы и дальше на лавке если б не свалил вовремя, а тут не понятно чего вдруг уперлись с суммой да и самим по ходу он не особо и нужен как тот чемодан
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.12.2021 22:00 (изменен)
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 21:54
    так кто его будет брать за те $ шо фигурируют в прессе, вероятно скромнее надо прайс делать если видишь шо не идет ни фига по игре? Если интерес вообще действительно был конечно
    Я думаю, что реальный интерес был этим летом, фигурировала сумма в 6-7 млн + 2 млн бонусом. К сожалению, скорее всего, это был последний шанс продать Супрягу
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:54
    0
    Aleks04, 01.12.2021 21:53
    Для Днепра-1(% от продажи), и пожалуй для Динамо лучшим выходом была бы продажа Супряги. Очень жаль, что не получилось.
    так кто его будет брать за те $ шо фигурируют в прессе, вероятно скромнее надо прайс делать если видишь шо не идет ни фига по игре? Если интерес вообще действительно был конечно
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.12.2021 21:53
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 21:50
    ну хотя, если сурок и дальше цены не сложит, то дела не будет, а в ДК шо то явно не идет и не пойдет у него не смотря ни на шо
    Для Днепра-1(% от продажи), и пожалуй для Динамо лучшим выходом была бы продажа Супряги. Очень жаль, что не получилось.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.12.2021 21:51
    0
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 21:50
    Йови или? Там недавно в Днепр-1 команду психологов подвезли впервые в Украине. И вот же - результаты поперли вгору.
    Это тоже нельзя исключать.)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 01.12.2021 21:50
    0
    Aleks04, 01.12.2021 21:47
    Ну посмотрим, все может быть) Йови реанимирует карьеры футболистов
    Йови или? Там недавно в Днепр-1 команду психологов подвезли впервые в Украине. И вот же - результаты поперли вгору.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:50
    0
    Aleks04, 01.12.2021 21:47
    Ну посмотрим, все может быть) Йови реанимирует карьеры футболистов
    ну хотя, если сурок и дальше цены не сложит, то дела не будет, а в ДК шо то явно не идет и не пойдет у него не смотря ни на шо
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.12.2021 21:47
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 21:31
    можем супрягу еще обратно подогнать ... хотя вполне мб у вас он опять начнет забивать
    Ну посмотрим, все может быть) Йови реанимирует карьеры футболистов
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 01.12.2021 21:41
    0
    Когда жеребьёвка?
    Ссылка
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 01.12.2021 21:34
    0
    Давайте на Ворсклу выход.)
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:31
    0
    Burevestnik, 01.12.2021 21:30
    да ужж...
    видимо дело не а хаце было по большей части
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:31
    0
    Aleks04, 01.12.2021 21:29
    Согласен
    можем супрягу еще обратно подогнать ... хотя вполне мб у вас он опять начнет забивать
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.12.2021 21:30
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 21:27
    И то правда, хотя практика мб лишней и не была бы, а вот русин продолжает удивлять и шо там еще за понты были не понятно и цирк то с хацем то с поляками, на деле какой-то очередной никакой наш нап
    да ужж...
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 01.12.2021 21:29
    0
    Alex86 1, 01.12.2021 21:27
    И то правда, хотя практика мб лишней и не была бы, а вот русин продолжает удивлять и шо там еще за понты были не понятно и цирк то с хацем то с поляками, на деле какой-то очередной никакой наш нап
    Согласен
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:27
    0
    Aleks04, 01.12.2021 21:21
    А зачем? Ему дали отдохнуть перед арендоморцем. Выпустили второй состав
    И то правда, хотя практика мб лишней и не была бы, а вот русин продолжает удивлять и шо там еще за понты были не понятно и цирк то с хацем то с поляками, на деле какой-то очередной никакой наш нап
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 01.12.2021 21:13
    -7
    че долбик не играл?
    Ссылка
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