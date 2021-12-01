Днепр-1 стал последним участником 1/4 финала Кубка Украины

Первого декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором ЛНЗ из Черкасс проиграл «Днепру-1».



Изначально встреча должна была состояться 28 октября в Черкассах, но из-за коронавирусного заболевания в ЛНЗ поединок был перенесен. На этот раз матч прошел на стадионе «Днепр-Арена».



Кубок Украины-2021/2022. 1/8 финала



ЛНЗ (Черкассы) – «Днепр-1» (Днепр) – 0:2

Голы: 0:1 – 18 Пихаленок, 0:2 – 53 Когут.

ЛНЗ: Попович, Насонов (Бурлин,63), Тарасенко, Сафонов (кап) (Волков,76), Лопыренок, Норенков, Тищенко, Долинский (Куксенко,63), Евдокимов, Войцеховский (Замуренко,58), Галенко (Снижко,76) ).



«Днепр-1»: Юрчук, Лучкевич, Адамюк, Логинов (кап), Батагов (Дубинчак,58), Ди Франко, Пихаленок (Игнатенко,58), Когут (Ярмолюк,64), Билл, Чуже (М.Кравченко,79), Русин.



Напомним, что семь матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 состоялись в октябре.



Далее прошли «Александрия», «Ворскла» (Полтава), «Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк), «Львов», «Заря» (Луганск) и «Металлист» (Харьков).

Жеребьевка состоится третьего декабря.



Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.



Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.