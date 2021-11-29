ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч Кубка Украины

  • 29.11.2021 20:41
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ЛНЗ – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© СК Днепр-1

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины «ЛНЗ» – «Днепр-1».

«27 ноября «ЛНЗ» и «Днепр-1» сыграли матчи чемпионата Украины и уверенно в них победили. «ЛНЗ» в рамках Второй лиги выиграл на своем поле в Черкассах у «Любомира» (3:0). А «Днепр-1» в поединке УПЛ также на домашней арене оказался сильнее «Ворсклы», победив со счетом 5:1.

«ЛНЗ» в турнирной таблице Второй лиги с 41 очком идет на третьем месте. «Днепр-1» с 34 очками занимает также третье место только в Премьер-лиге Украины.

На предыдущих стадиях Кубка Украины «ЛНЗ» выиграл у «Кремня» (1:0), «Олимпика» (2:1) и «Ингульца» (2:1). «Днепр-1» в 1/16 финала переиграл на выезде «ВПК-Агро» (2:1).

Я думаю, тяжело будет «ЛНЗ». «Днепр-1» сейчас находится в очень хорошей форме, как показала игра УПЛ с «Ворсклой». Думаю, «ЛНЗ» тяжело будет пройти днепрян. Я бы поставил на проход «Днепра-1» в четвертьфинал Кубка Украины», - сказал Козьбан.

Матч «ЛНЗ» – «Днепр-1» состоится 1-го декабря. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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