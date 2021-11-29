И снова связка Балули - Пейшото. Металлист на выезде одолел Оболонь

Первая лига. 20-й тур
«Оболонь» – «Металлист» – 1:2
Пейшото (68), Банада (86) - Безуглый (90+3)
Осман (14), Суханов (37), Лукьянчук (53), Лобов (62), Майданевич (62), Матяж (63), Мединский (70) – Мизюк (45), Балули (54)
«Оболонь»: Литвиненко, Осман, Лукьянчук, Безуглый, Майданевич (Глошардин, 81), Матяж (Мате, 72), Лобов, Мединский, Слободян, Суханов (Прокопенко, 61), Батальский (Щебетун, 76)
«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк (Танковский, 72), Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко (Банада, 59), Балули (Харрис, 74), Танчик (Подлепенец, 82), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 79)
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Стадион: «Оболонь» (Киев)
Источник — Sport.ua
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