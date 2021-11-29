20-й тур
Оболонь
1 : 2
Металлист
29.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

И снова связка Балули - Пейшото. Металлист на выезде одолел Оболонь

Харьковский клуб продолжает идти без поражений

  • 29.11.2021 19:22
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  • 1 комментарий
И снова связка Балули - Пейшото. Металлист на выезде одолел Оболонь
© ФК Металлист Харьков

Первая лига. 20-й тур

«Оболонь» – «Металлист» – 1:2

 Пейшото (68), Банада  (86) - Безуглый (90+3)

 Осман (14), Суханов (37), Лукьянчук (53), Лобов (62), Майданевич (62), Матяж (63), Мединский (70)  Мизюк (45), Балули (54)

«Оболонь»: Литвиненко, Осман, Лукьянчук, Безуглый, Майданевич (Глошардин, 81), Матяж (Мате, 72), Лобов, Мединский, Слободян, Суханов (Прокопенко, 61), Батальский (Щебетун, 76)

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк (Танковский, 72), Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко (Банада, 59), Балули (Харрис, 74), Танчик (Подлепенец, 82), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 79)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Оболонь» (Киев)

ОБОЛОНЬ – МЕТАЛЛИСТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    doctor who
    online
    doctor who, 29.11.2021 19:35
    -1
    В УПЛ будут другой киевских клуб обыгрывать
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