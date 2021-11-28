В понедельник, 29-го ноября, состоится центральный поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором встретятся «Оболонь» и «Металлист». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь» и начнется в 17:30.

Победная серия «Металлиста» в Первой лиге длится 5 игр, а не пропускает харьковский клуб уже на протяжении 516 минут. После 19 туров команда является единоличным лидером чемпионата, имея в своем активе 50 очков. В прошлом туре подопечные Александра Кучера на своем поле со счетом 3:0 разгромили донецкий «Олимпик».

«Оболонь» на данный момент замыкает топ-3 первенства и имеет 33 очка. Отметим, что безничейная серия столичного клуба продолжается уже 9 игр: 5 побед и 4 поражения. «Пивовары» с 15 октября на своем поле более одного гола за матч не пропускают. В прошлом туре киевский коллектив на выезде выиграл у «Прикарпатья» - 2:0.

В текущем сезоне команды встречались между собой в 5-м туре, тогда в Харькове «Металлист» добыл уверенную победу со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Металлист».