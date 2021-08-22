5-й тур
Металлист
3 : 0
Оболонь
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист вышел в единоличные лидеры Первой лиги

Дебютный гол Пейшото

  • 22.08.2021 20:39
  • 3368 просмотров
  • 7 комментариев
Металлист вышел в единоличные лидеры Первой лиги
© metalist.ua

«Металлист» в матче 5-го тура Первой лиги обыграл «Оболонь» 3:0 и вышел в единоличные лидеры чемпионата с 15 очками.

Отметим первый гол в составе новой команды форварда Пейшото.

Ранее «Кривбасс» впервые в сезоне потерял очки.

Турнирная таблица

Первая лига. 5-й тур

Металлист - Оболонь 3:0
Голы: Балули, 2 (с пен), Пейшото, 52, Банада, 63

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 22.08.2021 21:40
    +3
    сегодня отличная игра была с добротным соперником, все заждались такого Металлиста!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.08.2021 21:01
    +5
    Ждём в УПЛ всем миром.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 21:00
    +2
    Boss, 22.08.2021 20:52
    А можно как то договорится с лигой чтоб за нарушения против Металлиста не наказывали соперника?
    Условно чтоб у соперников иммунитет был, сбил игрока Металлиста в своей штрафной, нет нарушения и тд.
    А то достали нытики.
    Один фиг завистники ныть будут
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 22.08.2021 20:54
    +2
    Металл родной, с победой!!
    Ссылка
    Boss
    online
    Boss, 22.08.2021 20:52
    +1
    А можно как то договорится с лигой чтоб за нарушения против Металлиста не наказывали соперника?
    Условно чтоб у соперников иммунитет был, сбил игрока Металлиста в своей штрафной, нет нарушения и тд.
    А то достали нытики.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 20:49
    +4
    Одна любов-одна Команда!!!💛💛💛💙💙💙
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    vitalikss86
    online
    vitalikss86, 22.08.2021 20:40
    +8
    Металлист всегда будет первым !!!
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