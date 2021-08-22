Металлист вышел в единоличные лидеры Первой лиги

«Металлист» в матче 5-го тура Первой лиги обыграл «Оболонь» 3:0 и вышел в единоличные лидеры чемпионата с 15 очками.
Отметим первый гол в составе новой команды форварда Пейшото.
Ранее «Кривбасс» впервые в сезоне потерял очки.
Первая лига. 5-й тур
Металлист - Оболонь 3:0
Голы: Балули, 2 (с пен), Пейшото, 52, Банада, 63
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Источник — Sport.ua
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Условно чтоб у соперников иммунитет был, сбил игрока Металлиста в своей штрафной, нет нарушения и тд.
А то достали нытики.
Условно чтоб у соперников иммунитет был, сбил игрока Металлиста в своей штрафной, нет нарушения и тд.
А то достали нытики.
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