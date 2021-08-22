5-й тур
Металлист
3 : 0
Оболонь
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Оболонь – 3:0. Победа в большинстве. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты встречи 5-го тура Первой лиги

  • 22.08.2021 19:36
  • 2729 просмотров
  • 6 комментариев
Металлист – Оболонь – 3:0. Победа в большинстве. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист

22 августа в 18:45 прошел поединок 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Первая лига. 5-й тур

«Металлист» – «Оболонь» – 3:0

Гол: Балули пенальти (2), Пейшоту (52), Банада (63)

Удаление Мурзы

Лучшие моменты первого тайма

Видео гола Пейшоту

Видео гола Банады

(новость обновляется)

События матча
63' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
52' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
2' ГОЛ ! С пенальти забил Фарес Балули (Металлист).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Davidson
    online
    Davidson, 22.08.2021 21:05
    -3
    Позор УПЛ
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 22.08.2021 21:02
    -2
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 19:47
    И кто сомневается что все по делу???
    Даже у ДК и ШД никогда не было столько подарков в 5 первых турах чемпионата.
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 22.08.2021 21:01
    -2
    Очередная победа команды Терехова-Ярославского с применением удаления у команды соперника и пенальти в его же ворота, что бы наверняка
    Цирк, а не команда
    Ссылка
    sancho_v
    online
    sancho_v, 22.08.2021 20:31
    +2
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 20:03
    Чето не пойму такой паук теперь или дрон над полем тоже???
    Дрон.
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 20:03
    +1
    Чето не пойму такой паук теперь или дрон над полем тоже???
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 22.08.2021 19:47
    +1
    И кто сомневается что все по делу???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности