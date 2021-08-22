Первая лига. Кривбасс впервые потерял очки, ничья Волыни, хет-трик Кулиша

В 5-м туре Первой лиги очки впервые в сезоне потерял лидер «Кривбасс». Команда на выезде сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом».
Среди других результатов отметим победу «Олимпика», ничью «Волыни», а также хет-трик форварда ВПК-Агро Станислава Кулиша.
Первая лига. 5-й тур
Горняк-Спорт - Олимпик 0:2
Голы: Семчук, 46, Прядун, 69
Прикарпатье - Волынь 1:1
Голы: Волошинович, 29 - Сад, 14
Агробизнес - Кривбасс 0:0
Ужгород - ВПК-Агро 1:3
Голы: Гайдучик, 7 - Кулиш, 11, 74, 84
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Источник — Sport.ua
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