Первая лига. Кривбасс впервые потерял очки, ничья Волыни, хет-трик Кулиша

Состоялись 4 матча 5-го тура

  • 22.08.2021 19:34
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Первая лига. Кривбасс впервые потерял очки, ничья Волыни, хет-трик Кулиша
© fckryvbas.com

В 5-м туре Первой лиги очки впервые в сезоне потерял лидер «Кривбасс». Команда на выезде сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом».

Среди других результатов отметим победу «Олимпика», ничью «Волыни», а также хет-трик форварда ВПК-Агро Станислава Кулиша.

Первая лига. 5-й тур

Горняк-Спорт - Олимпик 0:2
Голы: Семчук, 46, Прядун, 69

Прикарпатье - Волынь 1:1
Голы: Волошинович, 29 - Сад, 14

Агробизнес - Кривбасс 0:0

Ужгород - ВПК-Агро 1:3
Голы: Гайдучик, 7 - Кулиш, 11, 74, 84

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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