29 ноября в 17:30 состоялся матч 20-го тура Первой лиги, в котором сыграют «Оболонь» и «Металлист».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Оболонь – Металлист – 1:2. Веселая концовка. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Пейшото, 68 мин.
ГОЛ! 0:2. Банада, 87 мин.
ГОЛ! 1:2. Безуглый, 90+3 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Никита Безуглый (Оболонь).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
Источник — Sport.ua
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