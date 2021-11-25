Бондаренко не смогла выйти в парный четвертьфинал турнира в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко после поражения в одиночном разряде завершила выступления в парном разряде 100-тысячника ITF в Дубае.
В дуэте с Лидией Морозовой из Беларуси украинка уступила соперницам из Индонезии и Тайваня Беатрис Гумулье и Се Шу-Ин.
Дубай. Четвертьфинал
Катерина Бондаренко / Лидия Морозова – Беатрис Гумулья / Се Шу-Ин – 3:6, 6:7 (5:7)
Источник — Sport.ua
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