Бондаренко не смогла преодолеть первый круг турнира в Дубае

Украинка уступила спортсменке из Беларуси

  • 23.11.2021 12:36
  • 271 просмотр
  • 1 комментарий
Бондаренко не смогла преодолеть первый круг турнира в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления на 100-тысячнике в Дубае.

35-летняя спортсменка преодолела квалификацию, но не смогла успешно сыграть в основной сетке. В первом круге турнира Катерина уступила 192-й ракетке мира Юлии Готовко.
 
Дубай. Первый круг
Юлия Готовко (Беларусь) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:2, 7:6 (8:6)

Ранее во второй круг турнира вышли Леся Цуренко и Дарья Снигур.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 23.11.2021 12:40
    +1
    Она там просто на отдыхе была...И случайно на корт зашла
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