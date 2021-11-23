Бондаренко не смогла преодолеть первый круг турнира в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления на 100-тысячнике в Дубае.

35-летняя спортсменка преодолела квалификацию, но не смогла успешно сыграть в основной сетке. В первом круге турнира Катерина уступила 192-й ракетке мира Юлии Готовко.



Дубай. Первый круг

Юлия Готовко (Беларусь) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:2, 7:6 (8:6)

Ранее во второй круг турнира вышли Леся Цуренко и Дарья Снигур.