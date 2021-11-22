Дубай. Цуренко уверенно вышла во второй круг

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира ITF W100+H в эмиратском Дубае.
В поединке первого круга Цуренко в двух сетах разобралась с Линой Глушко из Израиля.
Дубай. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 6:3, 7:5
Во втором круге Леся встретится с россиянкой Анастасией Гасановой, которую в октябре победила на турнире WTA в Клуж-Напоке.
Напомним, ранее украинка Дарья Снигур стартовала в Дубае с победы над третьей сеяной.
Источник — Sport.ua
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