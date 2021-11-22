Дубай. Цуренко уверенно вышла во второй круг

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира ITF W100+H в эмиратском Дубае.

В поединке первого круга Цуренко в двух сетах разобралась с Линой Глушко из Израиля.

Дубай. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 6:3, 7:5

Во втором круге Леся встретится с россиянкой Анастасией Гасановой, которую в октябре победила на турнире WTA в Клуж-Напоке.

Напомним, ранее украинка Дарья Снигур стартовала в Дубае с победы над третьей сеяной.