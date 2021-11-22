Дубай. Цуренко уверенно вышла во второй круг

Украинка в двух сетах разобралась с Линой Глушко из Израиля

  • 22.11.2021 16:19
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Дубай. Цуренко уверенно вышла во второй круг
© БТУ. Леся Цуренко

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира ITF W100+H в эмиратском Дубае.

В поединке первого круга Цуренко в двух сетах разобралась с Линой Глушко из Израиля.

Дубай. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Лина Глушко (Израиль) – 6:3, 7:5

Во втором круге Леся встретится с россиянкой Анастасией Гасановой, которую в октябре победила на турнире WTA в Клуж-Напоке.

Напомним, ранее украинка Дарья Снигур стартовала в Дубае с победы над третьей сеяной.

Источник — Sport.ua

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