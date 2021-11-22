Снигур стартовала с победы над третьей сеяной на турнире в Дубае

Украинка в трех сетах переиграла более высокорейтинговую соперницу

  • 22.11.2021 14:34
  • 368 просмотров
  • 1 комментарий
Снигур стартовала с победы над третьей сеяной на турнире в Дубае
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) успешно стартовала на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
 
В матче первого круга украинка неожиданно для букмекеров одолела третью сеяную  китаянку Ван Сиюй (№99 WTA).
 
Дубай. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:0, 6:7(5), 6:1
 
На этих соревнованиях в основе тажке представлены Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 22.11.2021 14:36
    +1
    Наконец-то порадовала
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