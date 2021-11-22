Снигур стартовала с победы над третьей сеяной на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№183 WTA) успешно стартовала на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
В матче первого круга украинка неожиданно для букмекеров одолела третью сеяную китаянку Ван Сиюй (№99 WTA).
Дубай. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ван Сиюй (Китай) – 6:0, 6:7(5), 6:1
На этих соревнованиях в основе тажке представлены Леся Цуренко и Катерина Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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