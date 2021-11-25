ВЕРНИДУБ: «Любой тренер мечтает о более серьезном клубе. Я — не исключение»

55-летний украинский главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб подвел итоги домашнего поражения от мадридского «Реала» (0:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня сыграли с таким клубом, как «Реал» Мадрид. Правда, проиграли 0:3. Но я очень рад и счастлив за своих ребят. У меня не поворачивается язык сказать какие-то плохие вещи в их адрес.

Одно то, что «Реал» приехал боевым составом, все самые сильные футболисты, говорит о том, что «Реал» с уважением отнесся к футбольному клубу «Шериф».

Никогда не говорил таких вещей, но… Тот первый мяч, который мы пропустили, на мой взгляд, штрафного там не было, первым на мяче был наш футболист. Он сначала сыграл в мяч и выбил его. Если и коснулся игрока «Реала», то уже после выбитого мяча. Понятно, что «Реал» — великий клуб. Поэтому, я думаю, поставили этот штрафной. Если бы это было в сторону «Реала» — никогда бы этого штрафного не было.

Понравилась ли мне поддержка трибун? То, что сегодня нас поддерживало столько людей, это огромный респект и благодарность всем, кто посетил этот матч. Если бы можно было заполнить стадион на 100%, то, я уверен, был бы полный стадион.

То качество игры, которое мы показали сегодня, на мой взгляд, даже выше, чем когда мы играли в Мадриде. Хотя там мы выиграли 2:1. То, что проиграли 0:3, конечно, обидно. Хотя, любой проигрыш тяжело переносится, но это наша жизнь. Повторюсь еще раз — я не вижу никакой паники, расстройства. Мы в любом случае будем в евровесне. Пусть не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы как минимум. Это большой плюс клубу «Шериф».

Суперлига вместо Лиги чемпионов? Это неправильно. Я говорил тогда, скажу и сейчас. Это неправильно, когда хотят создать Суперлигу. Лига чемпионов должна быть для всех. Она хороша тем, что в этот турнир пробиваются такие клубы, как мы, «Шериф», потому что для этого клуба это многое значит. А если будет Суперлига… Будут играть «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер». Что дальше? Где развиваться маленьким клубам и популяризировать футбол?

Появился ли интерес к игрокам «Шерифа» со стороны европейских клубов? Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока что все мысли только о «Шерифе». Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно. Не буду скрывать, что любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и более серьезном клубе. Я — не исключение», — сказал Вернидуб после матча.