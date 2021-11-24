Реал забил три гола Шерифу. Команда Вернидуба перейдет в Лигу Европы

​​24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» проиграл «Реалу» (0:3).

У мадридской команды отличились Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба не сумела ничего противопоставить именитому сопернику, которого обыграла во втором туре в Мадриде (2:1).

В плей-офф ЛЧ вышли «Реал» и «Интер». А вот «Шериф» теперь сыграет в Лиге Европы. Донецкий «Шахтер» замкнул турнирную таблицу и выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов

Группа D. 4-й тур, 24 ноября

Шериф (Молдова) – Реал (Испания) – 0:3

Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56.

​Турнирная таблица