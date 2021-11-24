Шериф
0 : 3
Реал Мадрид
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал забил три гола Шерифу. Команда Вернидуба перейдет в Лигу Европы

У мадридской команды отличились Давид Алаба, Тони Кроос, Карим Бензема

  • 24.11.2021 23:50
  • 709 просмотров
  • 3 комментария
Реал забил три гола Шерифу. Команда Вернидуба перейдет в Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

​​24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» проиграл «Реалу» (0:3).

У мадридской команды отличились Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба не сумела ничего противопоставить именитому сопернику, которого обыграла во втором туре в Мадриде (2:1). 

В плей-офф ЛЧ вышли «Реал» и «Интер». А вот «Шериф» теперь сыграет в Лиге Европы. Донецкий «Шахтер» замкнул турнирную таблицу и выбыл из еврокубков.

Лига чемпионов

Группа D. 4-й тур, 24 ноября

Шериф (Молдова) – Реал (Испания) – 0:3

Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56.

​Турнирная таблица

События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
45' ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
30' ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Mad_Fer_it
    Mad_Fer_it, 24.11.2021 23:57
    +6
    Хех, да Шериф смотрелся достойнее, чем восточноевропейская Барселона (курильщика). Заслуженно попали в ЛЕ
    Ссылка
    RomanEnakievo..
    RomanEnakievo.., 25.11.2021 00:29
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Сасуола донецкая 1-11. Хуже только Бешикташ и Мальмё
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 25.11.2021 01:02
    0
    ЛЕ для Шерифа самое то. И денег заработают, и опыт получат.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности