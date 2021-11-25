24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шериф» проиграл «Реалу» (0:3).
У мадридской команды отличились Давид Алаба, Тони Кроос и Карим Бензема. Команда украинского тренера Юрия Вернидуба не сумела ничего противопоставить именитому сопернику. «Шериф» теперь сыграет в Лиге Европы.
Лига чемпионов
Группа D. 4-й тур, 24 ноября
Шериф (Молдова) – Реал (Испания) – 0:3
Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема, 56.
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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