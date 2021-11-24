Шериф
0 : 3
Реал Мадрид
70’   ТВ-трансляция: 

Шериф – Реал. Вернидуб может стать героем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 ноября в 22:00 видеотрансляцию матча 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 22:00
  • 3219 просмотров
  • 4 комментария
Шериф – Реал. Вернидуб может стать героем. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

​24 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шериф» и «Реал».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шериф – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча
55' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
45' ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
30' ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 24.11.2021 22:14
    +3
    Та Виктор Гушан ему сразу два героя ПМР даст. Ведь он там за главного.)
    Ссылка
    наше всё
    наше всё, 24.11.2021 23:04
    +1
    Реал уже берёт реванш. Не мешало бы и Шахтёру подзаработать на Шерифе 2,8 млн.
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    bonv
    bonv, 24.11.2021 22:03
    +1
    Вернидуб вже герой.
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 24.11.2021 23:11
    0
    наше всё, 24.11.2021 23:04
    Реал уже берёт реванш. Не мешало бы и Шахтёру подзаработать на Шерифе 2,8 млн.
    Шериф уже свое взял, теперь тренируется.
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