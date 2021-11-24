24 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Шериф» и «Реал».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Шериф – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @FotclubSheriff! @UnicajaBanco | #UCL pic.twitter.com/ertsnNDuQT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Алаба (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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