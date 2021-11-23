В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» примет «Реал». Игра состоится 24 ноября, начало в 22:00.

Шериф

Реалистичная цель «Шерифа» - выйти в плей-офф Лиги Европы, и команда может достигнуть этой цели еще до выхода на поле. Если «Шахтер» в более раннем матче не обыграет «Интер», то «Шериф» с 6 очками гарантирует себе евровесну, так как украинская команда выше 4-го места уже не поднимется.

Выступления в Лиге чемпионов пока не сказываются на чемпионате Молдовы, и команда Юрия Вернидуба идет на 2-м месте, однако при отставании в 1 пункт имеет еще три матча в запасе. В целом, ситуация очень позитивная, а еще стоит учесть, что «Шериф» выиграл 12 из 14-ти домашних матчей в сезоне.

Правда, «Реал» явно захочет ответить за сенсационное домашнее поражение. Больших проблем с составом у Вернидуба нет, так что хозяева нацеливаются на битву.

Реал

Мадридская команда, уступив в сентябре «Шерифу» и «Эспаньолу», с того времени больше не проигрывает. «Реал» успел провести 7 матчей во всех турнирах, добыл 6 побед и лишь раз сыграл вничью. В Ла Лиге мадридцы лидируют с небольшим перевесом над «Реалом» Сосьедад и «Севильей», а в группе Лиги чемпионов опережают «Интер» на 2 очка и «Шериф» на 3 пункта.

Победа гарантирует команде Карло Анчелотти выход в плей-офф. В Молдову «Реал» приедет без Гарета Бэйла, Дани Себальоса и Федерико Вальверде.

24 ноября, среда