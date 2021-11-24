Появилось расписание австралийских турниров АТР и WTA

Новый теннисный сезон по традиции стартует в Австралии. Появилось расписание турниров АТР, WTA и ITF, которые пройдут в январе в Австралии.

Первая неделя (2-9 января)

Аделаида (WTA500, ATP250)

Сидней (ATP Cup)

Мельбурн (ATP250, WTA250)

Бендиго (ITF W60, ATP Ch80)

Траралгон (ITF W60, ATP Ch80)

Вторая неделя (9-15 января)

Сидней (WTA500, ATP250)

Аделаида (WTA250, ATP250)

Australian Open-2022 состоится с 17 по 30 января. На турнире не будет ограничений по количеству зрителей, но при этом в Австралию пустят только привитых теннисистов.