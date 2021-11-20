У Джоковича проблемы. Непривитых теннисистов не пустят на Australian Open

Генеральный директор Tennis Australia Крэйг Тайли сообщил о том, что теннисисты, которые не прошли полную вакцинацию от коронавируса, не смогут выступить на Australian Open-2022:

«Все стало предельно ясно, когда премьер-министр объявил несколько недель назад, что для участия в Australian Open, для въезда в штат Виктория необходимо пройти полную вакцинацию. Мы сразу же сообщили об этом игрокам.

Это единственный путь, которого можно придерживаться, чтобы обеспечить безопасность каждого. Все игроки это понимают. Наши посетители должны быть привиты, весь персонал, работающий на Australian Open, должен быть привит. Когда мы в штате, где более 90% населения полностью привито, это правильное решение».

Такие строгие правила ставят под большое сомнение участие в турнире действующего чемпиона Australian Open Новака Джоковича, который является принципиальным противником вакцинации.

Вчера Джокович выиграл свой матч третьего тура Итогового турнира АТР.