Итоговый турнир. Джокович отдал всего три гейма Норри

Сегодня первая ракетка мира Новак Джокович в третьем туре Итогового турнира АТР в Турине встречался с 12-й номером мирового рейтинга, Кэмероном Норри. Поединок турнирного значения уже не имел – серб досрочно обеспечил себе выход в полуфинал, а Норри уже не имел шансов продолжить борьбу.

Достойной конкуренции Джоковичу Норри составить не сумел, и отобрал у лидера мирового рейтинга всего три гейма. Матч продолжался 1 час и 8 минут.

Итоговый турнир АТР. Групповой этап. Третий тур

Новак Джокович (Сербия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 6:1

В полуфинале Итогового турнира Джокович сыграет с третьим сеяным немцем Александром Зверевым. В другом полуфинале встретятся Даниил Медведев (Россия) и Каспер Рууд (Норвегия).