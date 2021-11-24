23 ноября сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Гол украинского защитника Ярослава Ракицкого с пенальти конце игры принес ничью «Зениту» в матче против «Мальме» (1:1) и путевку в Лигу Европы.
Лига чемпионов
Группа H, 5-й тур. 23 ноября
Мальме – Зенит – 1:1
Голы: Рикс, 28 – Ракицкий, 90+2 (пен)
Нереализованный пенальти: Дзюба 52.
Мальме – Зенит – 1:1 Гол Ракицкого принес путевку в ЛЕ. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Рикс, 28 мин.
ГОЛ! 1:1. Ракицкий, 90+2 мин (пен)
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Ракицкий (Зенит).
|86'
|Дмитрий Чистяков (Зенит) получает красную карточку.
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Сёрен Рикс (Мальмё).
Источник — Sport.ua
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