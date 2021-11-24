Мальмё
1 : 1
Зенит
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мальме – Зенит – 1:1 Гол Ракицкого принес путевку в ЛЕ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 01:20
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Мальме – Зенит – 1:1 Гол Ракицкого принес путевку в ЛЕ. Видео голов и обзор
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23 ноября сыграны матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Гол украинского защитника Ярослава Ракицкого с пенальти конце игры принес ничью «Зениту» в матче против «Мальме» (1:1) и путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа H, 5-й тур. 23 ноября

Мальме – Зенит – 1:1

Голы: Рикс, 28 – Ракицкий, 90+2 (пен)

Нереализованный пенальти: Дзюба 52.

Мальме – Зенит – 1:1 Гол Ракицкого принес путевку в ЛЕ. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Рикс, 28 мин.

ГОЛ! 1:1. Ракицкий, 90+2 мин (пен)

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Ракицкий (Зенит).
86' Дмитрий Чистяков (Зенит) получает красную карточку.
28' ГОЛ ! Мяч забил Сёрен Рикс (Мальмё).

Источник — Sport.ua

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