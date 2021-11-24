Ярослав РАКИЦКИЙ: «Второй пенальти дали заслужено, я не волновался»

Экс-игрок сборной Украины, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ничью с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.
Напомним, Ракицкий забил пенальти в конце матча.
«Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5–10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно.
Перестроились, надо было идти вперед. Артем (Дзюба прим.) не забил пенальти, но нам дали второй — заслуженно. Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.
Не волновался. Я щекой ударил в угол, спокойно забил», - сказал Ракицкий.
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Ракицкий (Зенит).
|86'
|Дмитрий Чистяков (Зенит) получает красную карточку.
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Сёрен Рикс (Мальмё).
Источник — ФК Зенит
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