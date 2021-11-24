Мальмё
1 : 1
Зенит
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ярослав РАКИЦКИЙ: «Второй пенальти дали заслужено, я не волновался»

Украинский защитник «Зенита» высказался о ничьей с «Мальме»

  • 24.11.2021 08:57
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Ярослав РАКИЦКИЙ: «Второй пенальти дали заслужено, я не волновался»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ничью с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Напомним, Ракицкий забил пенальти в конце матча.

«Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5–10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно.

Перестроились, надо было идти вперед. Артем (Дзюба прим.) не забил пенальти, но нам дали второй — заслуженно. Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.

Не волновался. Я щекой ударил в угол, спокойно забил», - сказал Ракицкий.

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Ярослав Ракицкий (Зенит).
86' Дмитрий Чистяков (Зенит) получает красную карточку.
28' ГОЛ ! Мяч забил Сёрен Рикс (Мальмё).

Источник — ФК Зенит

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