Ярослав РАКИЦКИЙ: «Второй пенальти дали заслужено, я не волновался»

Экс-игрок сборной Украины, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ничью с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Напомним, Ракицкий забил пенальти в конце матча.

«Пропустили нелепый гол. Начали неплохо первые 5–10 минут, потом отдали инициативу. В общем, первый тайм провели неважно.

Перестроились, надо было идти вперед. Артем (Дзюба прим.) не забил пенальти, но нам дали второй — заслуженно. Я сказал, что могу ударить, все ответили, что давай, бей.

Не волновался. Я щекой ударил в угол, спокойно забил», - сказал Ракицкий.