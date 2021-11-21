Во вторник, 23 ноября, состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором шведский «Мальме» на домашнем стадионе «Эледа» примет российский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Мальме

Команда из одноименного города по итогам прошлого сезона 21-й раз выиграла национальный чемпионат, получив путевку в первый раунд квалификации Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу «Мальме» прошел латвийскую «Ригу», финский ХИК, шотландский «Глазго Рейнджерс» и болгарский «Лудогорец».

В групповом раунде шведский клуб пока не забил ни одного мяча, а пропустил сразу 12, проиграв во всех четырех поединках. Эти фиаско не стали неожиданными, ведь «Мальме» и в квалификации практически во всех матчах испытывал проблемы, да и после жеребьевки шведский клуб все сразу списали в откровенного аутсайдера квартета.

Зенит

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Этого успеха «Зениту» помог добиться бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который является игроком основы.

Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. А предпосылок к успехам на евроарене пока нет. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках. В Лиге чемпионов питерцы дальше 1/8 финала ни разу не доходили, да и там оказывались всего лишь трижды.

В нынешнем розыгрыше «Зенит» уже практически потерял шансы зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до конца группового этапа отставание от лондонского «Челси», идущего вторым, составляет шесть баллов. Так что чемпиона России в предстоящем матче может устроить даже ничья, поскольку она гарантирует ему третье место и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Зенит» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Мальме»: Дахлин – Ахмедходжич, Нильсен, Олссон, Ларссон, Инносент, Нанаси, Левицки, Налич, Чолак, Бирманцевич.

«Зенит»: Кержаков – Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Караваев, Ерохин, Вендел, Сантос, Малком, Дзюба, Мостовой.

23 ноября, вторник