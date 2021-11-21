Мальме – Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Ярослава Ракицкого и компанию устроит даже ничья

  • 21.11.2021 20:35
  • 3 просмотра
  • 0 комментариев
Мальме – Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Во вторник, 23 ноября, состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором шведский «Мальме» на домашнем стадионе «Эледа» примет российский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Мальме

 

Команда из одноименного города по итогам прошлого сезона 21-й раз выиграла национальный чемпионат, получив путевку в первый раунд квалификации Лиги чемпионов. На пути к групповому этапу «Мальме» прошел латвийскую «Ригу», финский ХИК, шотландский «Глазго Рейнджерс» и болгарский «Лудогорец».

В групповом раунде шведский клуб пока не забил ни одного мяча, а пропустил сразу 12, проиграв во всех четырех поединках. Эти фиаско не стали неожиданными, ведь «Мальме» и в квалификации практически во всех матчах испытывал проблемы, да и после жеребьевки шведский клуб все сразу списали в откровенного аутсайдера квартета.

Зенит

 

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Этого успеха «Зениту» помог добиться бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который является игроком основы.

Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. А предпосылок к успехам на евроарене пока нет. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках. В Лиге чемпионов питерцы дальше 1/8 финала ни разу не доходили, да и там оказывались всего лишь трижды.

В нынешнем розыгрыше «Зенит» уже практически потерял шансы зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до конца группового этапа отставание от лондонского «Челси», идущего вторым, составляет шесть баллов. Так что чемпиона России в предстоящем матче может устроить даже ничья, поскольку она гарантирует ему третье место и выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Зенит» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Мальме»: Дахлин – Ахмедходжич, Нильсен, Олссон, Ларссон, Инносент, Нанаси, Левицки, Налич, Чолак, Бирманцевич.

«Зенит»: Кержаков – Ракицкий, Ловрен, Чистяков, Караваев, Ерохин, Вендел, Сантос, Малком, Дзюба, Мостовой.

23 ноября, вторник

«Мальме» – «Зенит»
Мальме. «Эледа». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 0:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности