Бондаренко пробилась в парный четвертьфинал на турнире в Дубае

Катерина продолжит выступления на турнире в ОАЭ

  • 23.11.2021 20:07
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Бондаренко пробилась в парный четвертьфинал на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко после поражения в одиночном разряде добыла победу в парном матче в рамках 100-тысячника ITF в Дубае. 
 
В дуэте с Лидией Морозовой из Беларуси украинка переиграла обладательниц wild card Джоанну Гарланд из Китайского Тайбэя и израильтянку Лину Глушко.
 
Дубай. Первый круг
Катерина Бондаренко / Лидия Морозова – Джоанна Гарланд / Лина Глушко – 7:5, 6:1
 
Далее по сетке победительницы матча Самир / Шиникова – Гумулья / Се Шу-Ин.

Источник — Sport.ua

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