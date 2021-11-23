Бондаренко пробилась в парный четвертьфинал на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко после поражения в одиночном разряде добыла победу в парном матче в рамках 100-тысячника ITF в Дубае.
В дуэте с Лидией Морозовой из Беларуси украинка переиграла обладательниц wild card Джоанну Гарланд из Китайского Тайбэя и израильтянку Лину Глушко.
Дубай. Первый круг
Катерина Бондаренко / Лидия Морозова – Джоанна Гарланд / Лина Глушко – 7:5, 6:1
Далее по сетке победительницы матча Самир / Шиникова – Гумулья / Се Шу-Ин.
Источник — Sport.ua
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