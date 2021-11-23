Бондаренко пробилась в парный четвертьфинал на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко после поражения в одиночном разряде добыла победу в парном матче в рамках 100-тысячника ITF в Дубае.



В дуэте с Лидией Морозовой из Беларуси украинка переиграла обладательниц wild card Джоанну Гарланд из Китайского Тайбэя и израильтянку Лину Глушко.



Дубай. Первый круг

Катерина Бондаренко / Лидия Морозова – Джоанна Гарланд / Лина Глушко – 7:5, 6:1



Далее по сетке победительницы матча Самир / Шиникова – Гумулья / Се Шу-Ин.