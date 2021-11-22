Во вторник, 23 ноября, в Вильярреале на арене «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Вильярреал» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по Киеву.

«Вильярреал»

Подопечные Унаи Эмери в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов занимают второе место, имея в активе 7 очков – столько же, сколько и у «Манчестер Юнайтед», имеющего лучшие дополнительные показатели. Стартовала «желтая субмарина» с домашней ничьей 2:2 в поединке с «Аталантой», после чего на «Олд Траффорд» проиграла 1:2 манкунианцам. Затем у «Вильярреала» состоялись две победы над «Янг Бойз» – 4:1 на выезде и 2:0 дома.

После второй победы над швейцарцами команда Эмери провела два матча в чемпионате Испании, где она на сегодня занимает скромное 12 место (16 очков после 13 матчей – 3 победы, 7 ничьих, 3 поражения). Вначале на поле «Эстадио де ла Серамика» со счетом 1:0 был повержен «Хетафе», а затем в Виго состоялась ничья 1:1 с «Сельтой».

Если верить неофициальной информации, в предстоящем матче партнерам не сможет помочь нападающий Морено. У него проблемы с мышцами. Все остальные исполнители под рукой у Унаи Эмери.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы проведут первую игру после воскресной отставки Уле-Гуннара Сульшера. К матчу коллектив, как известно, готовит экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик. Сейчас «красные дьяволы» занимают первое место в таблице квартета F. Они в 4-х матчах набрали 7 очков, и опережают «Вильярреал» за счет домашней победы в личной встрече (2:1).

На почин кампании в Лиге чемпионов «Ман Юнайтед» на выезде был бит «Янг Бойз» - 1:2. После этого последовала упомянутая победа над «желтой субмариной» и также домашний выигрыш у «Аталанты» (3:2). В крайнем же поединке манкунианцы в Бергамо сыграли вничью 2:2 с «богиней».

В минувший уик-энд «красные дьяволы» в выездном матче английской Премьер-лиги проиграли «Уотфорду» (1:4). После такого фиаско клубное руководство приняло решение распрощаться с Сульшером, который, напомним, руководил командой с декабря 2018 года. Норвежец оставил «Манчестер Юнайтед» на 8-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда в 12 матчах набрала 17 очков, и отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 пунктов.

Согласно предварительной информации, под вопросом участие в матче Кавани и Шоу, зато точно на поле не появятся Варан, Гринвуд и Погба.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Вильярреал» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2,85 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Рулли – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Коклен, Пино, Груневелд, Диа.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес, ван де Бек, Фред, Санчо, Фернандес, Лингард, Роналду.

23 ноября, вторник